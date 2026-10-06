Borsa İstanbul'da BIST 100 günü 12.374,26 puandan yüzde 0,56 düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 günü 12.374,26 puandan yüzde 0,56 düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56'lık düşüşle 12.374,26 puandan kapattı. BIST 30 da yüzde 0,49 azalarak 15.381,69 puana indi; altının kilogramı ise yüzde 0,6 artışla 6 milyon 610 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,66 puan azalarak 12.374,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.314,32 puanı, en yüksek 12.445,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kaybederek 12.374,26 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 75,80 puan ve yüzde 0,49 azalışla 15.381,69 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 69'u geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 161 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 161 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,12, bileşik getirisi yüzde 39,38 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,0574, satışta 49,2540 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,0388, satışta 49,2353 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,1 azalışla 98,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 günü 12.374,26 puandan yüzde 0,56 düşüşle tamamladı - Son Dakika
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