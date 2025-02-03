Borsa İstanbul'da BIST 100 kayıp yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 kayıp yaşıyor

BIST 100 endeksi yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puana geriledi, tüm sektörler düştü.

03.02.2025 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişeri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyesinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 kayıp yaşıyor - Son Dakika

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