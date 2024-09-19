Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puana ulaşarak güne başladı.

19.09.2024 10:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 yükselişle 9.872,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 98,36 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde1,39 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen bankacılık oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 9.774,49 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artmasının dikkati çektiğini belirterek, ABD'de pay piyasalarında, karara ilk tepkinin olumlu olmasına karşın, resesyon endişelerinin devam etmesiyle satıcılı bir kapanış gerçekleştiğini söyledi.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Başladı - Son Dakika

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