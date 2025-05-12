Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte

BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 3,80 artışla 9.747,07 puandan kapandı. Hisselerde genel prim.

12.05.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 356,56 puan artarak 9.747,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 220,70 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.570,46 puanı, en yüksek 9.767,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,80 değer kazancıyla 9.747,07 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 422,71 puan ve yüzde 4,11 kazançla 10.709,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,88, hizmetler endeksi yüzde 3,75, sanayi endeksi yüzde 3,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 3,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 237 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 237 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6490, satışta 38,8039 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,5455, satışta 38,6999 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 148,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2 artışla 65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:43:54. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.