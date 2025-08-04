Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte

04.08.2025 19:02
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BIST 100 endeksi, 106,51 puan artarak 10.853,49 puandan kapandı; teknoloji ve hizmetler endeksi değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 106,51 puan artarak 10.853,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 60,27 puan ve yüzde 0,56 artışla 10.807,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.806,82 puanı, en yüksek 10.926,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazanarak 10.853,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 130,31 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 12.032,60 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 1,12, mali endeks yüzde 1,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 27'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 373 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 373 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,44, bileşik getirisi yüzde 39,76 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.5656, satışta 40.7282 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.4907, satışta 40.6529 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1567, sterlin/dolar paritesi 1,3281 ve dolar/yen paritesi 147,306 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika

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