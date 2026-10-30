Borsa İstanbul'da BIST 100, yüzde 3,64'lük düşüşle 10.759,56 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kaybederek 10.759,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 405,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 112 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 3,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,96 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,86 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Amazon ve Intel'in bilançolarının yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeleri artırması ve Orta Doğu'daki arz riskleriyle yükselen petrol fiyatlarının enflasyon kaygılarını beslemesiyle negatif seyrediyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel negatif bir seyir izliyor.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD'de ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.