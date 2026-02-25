Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika
Borsa İstanbul'da Düşüş

25.02.2026 18:59
BIST 100 endeksi günü 13.809,88 puandan kapatarak %1,71 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 240,94 puan azalarak 13.809,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,21 puan ve yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.752,78 puanı, en yüksek 14.068,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 değer kaybederek 13.809,88 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 222,89 puan ve yüzde 1,42 düşüşle 15.439,34 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,26, sanayi endeksi yüzde 1,82, hizmetler endeksi yüzde 0,89 ve teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 80'i geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 193 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 193 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 489 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,44, bileşik getirisi yüzde 36,23 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7581, satışta 43,9335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7469, satışta 43,9222 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3522 ve dolar/yen paritesi 156,493 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 70,652 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

