Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 14.334.06'dan Kapatıldı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 14.334.06'dan Kapatıldı

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BIST 100 endeksi, 307,50 puan kayıpla 14.334,06 düzeyinde kapanarak yüzde 2,10 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 307,50 puan azalarak 14.334,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,29 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.282,17 puanı, en yüksek 14.662,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 değer kaybederek 14.334,06 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 321,38 puan ve yüzde 1,91 azalışla 16.467,75 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,92, teknoloji endeksi yüzde 2,44, sanayi endeksi yüzde 1,89 ve mali endeks yüzde 1,70 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Astor Enerji, Destek Finans Faktoring, Tüpraş, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 430 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 430 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 3,3 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,1408, satışta 48,3337 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,0396, satışta 48,2321 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1615, sterlin/dolar paritesi 1,3551 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 5,1 artışla 91,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 14.334.06'dan Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 14.334.06'dan Kapatıldı - Son Dakika
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