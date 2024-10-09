Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!

Ekonomi

Borsada işlem gören şirketlerin pay geri alım programına bu hafta da devam ediyor. Hisse­lerine 'ucuzladı' diyerek des­tek olmak isteyen 3 şirket, pay geri alım programı başlattı­ğını duyurdu.

BORSA İSTANBUL'DA HACİMLİ ALIMLAR

Daha önce ge­ri alım programı için SPK'ya başvuran ve başvurusu onay­lanan TAB Gıda'nın (TA­BGD) pay geri alım progra­mına göre geri alımda azami pay sayısı sermayenin yüzde 2,10'una tekabül eden 5 mil­yon 500 bin adet olarak belir­lendi. Üç yıl olarak belirlenen programda, ilk etap geri alım işlemleri 9 Ekim 2024'te baş­layacak ve 9 Nisan 2025'te so­na erecek. Diğer bir geri alım programı başlatan Atakey Patates Gı­da'da (ATAKP) geri alım prog­ramı kapsamında ilk etaba 9 Ekim'de başlayacak. ATAKP pay geri alım programı; ser­mayenin yüzde 2,5'ine teka­bül eden 3 milyon 469 bin 200 adet pay olarak belirlendi. Programın süresi üç yıl olup, ilk etap işlemler 9 Ekim 2024 ile 9 Nisan 2025 tarihleri ara­sında gerçekleştirilecek. BİM Mağazalar (BIMAS) da pay geri alım programı başlatan bir diğer şirket ol­du. BİM, pay geri alımı için SPK'ya başvuruda bulunur­ken, onay alınması durumun­da program kapsamında; geri alıma konu edilebilecek aza­mi pay sayısı 2 milyon adet, bu işlemler için ayrılacak en fazla fon miktarı da 1 milyon TL olarak belirlendi.

GEÇEN HAFTA DA 15 ŞİRKET ALIM YAPTI

Geçen hafta da 15 fark­lı şirket geri alım programı açıkladı. Geçen hafta en faz­la gerili alım yapan şirket THY oldu. Türk Hava Yolla­rı 3 Ekim'de 271 TL fiyattan 331 bin adet lot alarak yakla­şık 90 milyon TL tutarında geri alım yaptı. Oba Makar­na, Adapazarı Hendek Fabri­kası'nda meydana gelen yan­gın felaketi nedeniyle şirke­tin pay fiyatında oluşabilecek ciddi bir kaybın önlenmesi ve pay sahiplerini koruma ama­cıyla ortalama 32,32 TL'den toplamda 700 bin adet lot geri alım yaparak toplamda 22.5 milyon TL'lik geri alım yaptı. Koza Altın, geri alım progra­mı dahilinde 21,19 TL fiyat­tan toplamda 1 milyon 250 bin adet lot alışı ile yaklaşık 26.5 milyon TL geri alım ger­çekleştirdi.

DEV ŞİRKETLERDEN DÜŞÜK DEĞERLİ HİSSELERE YOĞUN İLGİ

Avrupakent GYO 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde orta­lama 50,37 TL fiyattan 200 biner adet lot alışı gerçekleş­tirerek toplamda 20 milyon 146 bin TL'lik geri alım yap­tı. Bir diğer GYO şirketi olan MHR GYO ise 3 milyon 360 bin adet ile lot bazında en faz­la geri alım yapan şirket oldu ve toplamda 16 milyon TL'lik pay geri alımı gerçekleştirdi. Lokman Hekim de geçen haf­tanın her günü pay geri alı­mı yapan bir diğer şirket ol­du. 16,89 TL ortalama fiyat­tan 315 bin 912 adet lot geri alımla 5 milyon 336 bin TL değerinde pay geri alımı yap­mış oldu. Frigo-Pak, haftanın 3 farklı gününde 100 biner lot alımıyla toplamda 2 milyon 250 bin TL değerinde pay alı­mında bulundu. Oylum Gı­da, 7,45 TL ortalama fiyat­tan yaklaşık 758 bin TL'lik geri alım yaptı. Tekfen Hol­ding'de ise hem ortak hem de şirket geri alımı vardı. Şirket, ortaklar haricin­de toplamda 10 bin adet lot ile 51,42 TL ortalama fiyat­tan 514 bin TL değerinde ge­ri alım yaptı. Park Elektrik, 2 Ekim'de 25 bin adet lot ge­ri alım yaparak 427 bin 500 TL'lik pay geri alımında bu­lundu.