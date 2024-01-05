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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kazandı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,12 değer kazandı. Altın ve dövizde ise farklı bir tablo görüldü. Altının gramı yüzde 0,10 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,97 değer kazandı. Avro/TL ise yüzde 0,11 değer kaybetti. Yatırım fonları ise yüzde 1,21 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kazandı.

Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri Değer Kazandı
05.01.2024 - 19:17,
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,12, altının gramı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,97 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.386,99 ve en yüksek 7.634,08 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,12 değer kazanarak 7.628,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 artışla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,20 artarak 13 bin 202 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 228 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 232 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,97 değer kazancıyla 29,8410 liraya yükselirken, avro yüzde 0,11 azalışla 32,6310 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,21 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,37 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA
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