Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kazandı

Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,64 değer kazandı. Altın ve dolar ise değer kaybetti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 2,13 düşüş gösterdi. Dolar/TL ise yüzde 0,31 değer kaybetti.

03.05.2024 19:19
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,64, avro/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,13, dolar/TL yüzde 0,31, değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 110 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 978 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kaybederek 32,3450 liraya gerilerken, avro yüzde 0,31 artışla 34,8410 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,04 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

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