Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri Değer Kazanırken Altın ve Dolar da Yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,83, dolar/TL yüzde 0,50, altının gram fiyatı yüzde 1,12 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,20 geriledi.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.399,35 ve en yüksek 8.762,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,83 değer kazanarak 8.665,68 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 13 bin 372 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 236 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 273 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 değer kazanarak 30,4620 liraya yükselirken, avro yüzde 0,20 azalışla 32,9210 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,96 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
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