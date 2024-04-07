Borsa İstanbul'da Yılın İlk Çeyreğinde 9 Şirket Halka Arz Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da Yılın İlk Çeyreğinde 9 Şirket Halka Arz Oldu

Borsa İstanbul\'da Yılın İlk Çeyreğinde 9 Şirket Halka Arz Oldu

Borsa İstanbul'da yılın ilk üç ayında 9 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 27 milyon 617 bin 661 yatırımcıdan 18 milyar 391,4 milyon lira finansman sağlandı. Halka arzlar güçlü şekilde devam ediyor.

07.04.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da yılın ilk üç ayında 9 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 27 milyon 617 bin 661 yatırımcıdan 18 milyar 391,4 milyon lira finansman sağlandı.

Borsa İstanbul, finansman arayışındaki şirketlerin önemli duraklarından biri olmayı sürdürürken, halka arzlar güçlü şekilde devam ediyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılında toplamda 56 şirket halka açılırken, 124 milyon yatırımcıdan 79,7 milyar liralık fon sağlandı. 2024 yılının ilk halka arz onayları ocak ayında bilişim ve gıda sektörlerine verilirken, talep toplamalar şubat ayında gerçekleşti.

Yılın ilk halka arzı olan Pasifik Donanımda talep toplama süreci 6-7 şubatta tamamlanırken, yatırımcılardan 4,4 kat talep geldi. Diğer şirketlerin halka arzında ise, Bor Şeker (7-9 şubat) 3,9 kat, Limak Doğu Anadolu Çimento (14-16 şubat) 4,4 kat, Oba Makarna (22-23 Şubat) 4,9 kat, Alves Kablo (22-23 Şubat) 5,3 kat, Mogan Enerji (28-29 şubat) 3,9 kat, Artemis Halı (27-28 şubat) 5,8 kat, Odine Solutions (13-15 mart9 6,1 kat ve IC Enterra (27-29 mart) 4,1 kat talep gördü.

Şubat-mart döneminde halka arzı tamamlanan 9 şirketin 5'i yıldız pazarda 3'ü ana pazarda işlem görmeye başladı. Mart sonunda talep toplama süreci tamamlanan şirket ise nisan başında yıldız pazarda işleme açıldı.

Söz konusu 9 şirketin pay dağıtımlarına 27 milyon 617 bin 661 yatırımcı şirketin ortağı olmak için başvuruda bulunurken, toplamda 18 milyar 391 milyon 415 bin 898 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 26 milyon 969 bin 228 oldu.

En çok talep gören şirketlere bakıldığında ilk 3'te 3,7 milyon kişiyle IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 3,6 milyon kişiyle Mogan Enerji ve 3,4 milyon kişiyle Oba Makarna yer aldı.

Yatırımcı talebi yüzde 353 artış gösterdi

Halka arzlara yüksek olan yatırımcı talebi 2023'ün ilk çeyreği ile kıyaslandığında yüzde 353 artış gösterdi. Geçen senenin ocak-mart döneminde gerçekleşen 8 şirketin halka arzına 6 milyon 96 bin 228 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 27,6 milyona yükseldi.

Bu ilgi arz büyüklüklerine de yansıdı. Geçen sene aynı dönemde 8 milyar 379 milyon 62,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, bu sene yüzde 119,5 artarak 18 milyar 391 milyon 415 bin 898 liraya yükseldi.

Halka arz olan şirketlerin ikisi enerji, ikisi gıda, ikisi imalat ve diğer ikisi bilişim sektöründe faaliyet gösterirken bir şirkette inşaat sektöründe yer aldı.

"Halka arz edilen şirket sayısı 2023'ü aşabilir"

Halka arz süreçlerini AA muhabirine değerlendiren OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner, izahnamelerde bir önceki senenin mali tablolarının yer alması gerekliliğinden dolayı ilk çeyreklerde daha az halka arzın gerçekleştiğin söyledi.

Yoğunluğun ikinci ve üçüncü çeyreklerde artacağını ifade eden Doğaner, geçen seneki gerçekleşmelerin aşılabileceğini belirtti.

Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) halka arz alanında yaptığı düzenlemelere değinen Doğaner, halka arz edilecek şirketlerin 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ciroya ve 1,5 milyar liralık aktif büyüklüğe sahip olması gerektiğini fakat söz konusu dönemde başvuru yapan şirketlerde bu şartın aranmayacağını ifade etti.

Doğaner, bu durumun geçen sene başvuru sayılarında artışı getirdiğini, ilerleyen dönemlerde ise gecikmeli etki ile azalma olabileceğini bildirdi.

Son düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu aktaran Doğaner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güncellenen yeniden değerleme tutarlarının yüksek oluşu, halka arz olmak isteyen şirketler için engel teşkil edebileceğinden dolayı bu konuyu ilgili kurumlar SPK'ye taşıdı. Piyasaya kulak veren SPK yönetimi, geçen hafta aldığı kararla halka arzlara sektörel öncelik getirdi. Karara göre, yenilenebilir enerji, petrokimya, tarım, savunma sanayi ile dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten firmaların halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarlarda indirime gidildi. Bu karar, öncelik sağlanan sektörlerde bulunan şirketler için kolaylık sağlayacak."

Geçen seneden bu yana biriken çok sayıda başvuru olduğuna dikkati çeken Doğaner, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve sürecin piyasa koşullarındaki dengeleri gözeterek sonuçlandığına vurgu yaptı.

"Halka arz endeksi, endeks üstü getiri potansiyeline sahip"

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, ocak ayında 7 milyon 267 bin 425 olan borsa yatırımcı sayısı, şubatta 8 milyon 163 bin 342'ye, martta ise 8 milyon 225 bin 125'e yükseldi.

Yatırımcı sayısının gelişiminde halka arzların etkili olduğunu kaydeden Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, şirketlerin hisselerinde görülen tavan fiyat serilerinin yatırımcı iştahını artıran önemli bir unsur olduğunu bildirdi.

Arz işlemlerinde çoklu katılım yapılmamasının katılımcı sayısını artırdığı belirten Kuru, "Eşit dağıtım yöntemi de talebi etkileyen bir diğer unsur. Katılımcıların düşük bütçelerde eşit pay alması halka arzlara olan ilgiyi yüksek tutuyor." ifadelerini kullandı.

Kuru, borsaya halka arz yoluyla katılan yatırımcıların ortak oldukları şirketi iyi tanımaları gerektiğine değinerek, alım-satım işlemlerinde süreci en iyi şekilde yönetmek için gerek yetkili kurumlardan gerekse aracı kurumlardan destek alabileceklerini söyledi.

Son SPK düzenlenmesinde yapılan sektör ayrışmasının, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri halka arz için teşvik edeceğini ifade eden Kuru, "Artan halka arz sayıları, halka arz endeksinde takip edilen yukarı yönlü hareketin devam etme potansiyelini artırıyor. Yıl genelinde endeks üstü getiri sağlanması oldukça önemli. Bu pozitif seyrin yılın geri kalanında sürmesini bekliyoruz." dedi.

Halka arz edilerek işlem görmeye başlayan şirketlerin paylarından oluşan halka arz endeksi, ilk çeyreğin son işlem gününü 103 bin 055 puandan tamamladı. Endeks ocak-mart döneminde yatırımcısına yüzde 29 getiri sağlarken, BIST 100 endeksinin ilk çeyrek kazancı yüzde 22 oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bor, Borsa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Yılın İlk Çeyreğinde 9 Şirket Halka Arz Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
    11:06 Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

    Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

  • Türkiye Otomotiv Endüstrisi İhracatı Azaldı
    10:55 Türkiye Otomotiv Endüstrisi İhracatı Azaldı

    Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 3,2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşirken, ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Mart ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldığı açıklanırken, binek otomobildeki ihracat çift haneli geri geldi. İtalya'ya ihracat yüzde 12 arttış sağlanırken, buna karşılık en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 14 düşüş yaşandı.


11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:18:12. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Yılın İlk Çeyreğinde 9 Şirket Halka Arz Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement