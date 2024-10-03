Borsa İstanbul'dan Proje Yönetimi Desteği

Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay, proje yönetimi alanında müşterilerine destek verdiklerini belirterek, "Yani tasarım çalışmasını yapıyoruz, program idaresini ve proje yönetimini gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde devam ediyor.

Öğleden sonra düzenlenen panellerin ardından Borsa İstanbul Grup Sunumu gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay, Orta Doğu'da pek çok işbirliklerinin söz konusu olduğunu söyleyerek kullanıcılarıyla bir proje geliştirecekleri zaman öncelikle bir tasarım çalışması yaptıklarını ifade etti.

Gülay, "Burada hazırlık aşamasında bizler kendi 'know-how'ımızı kullanıcılarımıza, müşterilerimize aktarıyoruz. Grup şirketlerimiz yani Takasbank ve MKK ile bu süreçlerden geçtik ve pek çok deneyim edindik bu yolda. Bu sebepledir ki kendi programlarımızdan elde ettiğimiz know-how da hiç yadsınamayacak büyüklükte. Öncelikli bir tasarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında bir program yönetimimiz var. Proje yönetimi alanında müşterilerimize destek veriyoruz. Yani tasarım çalışmasını yapıyoruz, program idaresini ve proje yönetimini gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Nasdaq uygulamalarındaki gibi benzeri çalışma yapmayı arzu ettiklerini belirten Gülay, uygulandığı şirket sayısına baktıklarında neredeyse dünyanın yarısının Nasdaq teknolojisini kullandığını dile getirdi.

Gülay, "Bizler de erken aşamalarda teknoloji kullanımına başlayan şirketlerde test ve yine IT kısmına destek veriyoruz. Bazı müşterilerimiz çünkü dijital dünyaya yeni yeni, neredeyse adım atıyorlar. Bu sebeple erken bir müşteri testi gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında kullanıcı kabul testlerini yürütüyoruz." diye konuştu.

Test vakalarının kabulü, reddi hususlarında da doğru çözümü, doğru müşteri için bir araya getirdiklerinin altını çizen Gülay, bu bağlamda bir arayüz uygulaması geliştirdiklerini anlattı.

Eski sistemlerden, uygulamalardan, yeni uygulamaya geçiş sağlamak için de bu arayüz uygulamasının devreye alındığından söz eden Gülay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece Borsa İstanbul'da dahil 285 bilişim teknolojisi uzmanı görev yapıyor. Bunların yaklaşık 80'i Nasdaq uygulamalarında uzmanlaşmış ve arayüz uygulamalarında yine networking konusunda çok kapsamlı bilgiye ve deneyime sahipler. Bilişim teknolojileri açısından çok kıymetli çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Kendi uygulamalarınızda ve yine yazılımlarınızda tüm bu dönüşümü gerçekleştirebiliyoruz. Tabii yeni bir uygulama devre alındıysa yeni bir sistem uygulanmaya başladıysa bazı zorluklarla da karşılaşmak normal oluyor. Bu yüzden de bunu ortadan kaldırmak adına sizin tüm geçmiş bilgilerinizi, sisteminizde yer alan her bir unsuru yeni sisteme aktarıyoruz. Herhangi bir kayıpla karşılaşmadan eski sisteminiz yeni sisteme aktarılmış oluyor."

"Takasbank özellikle bir transfer ve ödeme sistemi geliştirdi"

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öker de veri işleme hızının yıllar içinde çok değiştiğini, kendilerinin de veri ihtiyaçlarına ilişkin süreçleri geliştirdiklerini ifade etti.

Takasbank olarak güçlü bir veri işleme potansiyelleri ve kabiliyetleri olduğunu belirten Öker, çeşitli hizmetler sunduklarını söyledi.

Öker, blokzincir teknolojilerinin yıllar içinde tüm dünyada dikkati çeken bir sektör olduğunu dile getirerek, Takasbank'ın blokzincir platformuna ilişkin bilgi verdi.

Öker, "Takasbank özellikle bir transfer ve ödeme sistemi geliştirdi, Takasbank blokzincir teknolojisine dayanan. Bunun temel odağı ise blokzincir altyapısının oluşturulması ve mevcut finansal ekosistemde kullanılabilecek bir şekilde bunun geliştirilmesiydi. 3 temel odak alan belirledik kendimizde. Özellikle hem mevzuata uyumluluk ve varlık temelli olduğunu gördük. Özellikle birçok dijital varlığın fiziki varlıklara dayanmadığını ve bunun da piyasada çok büyük bir volatiliteye sebep olduğunu gördük. Bu noktada beklenmedik piyasa volatilitesinden kaçınmak için mevcut dijital varlık teknolojilerinin fiziki varlıkla desteklenmesi gerektiğini gördük." diye konuştu.

BİGA projesine 2017'de çalışmaya başladıklarını söyleyen Öker, BİGA'nın Takaschain'in ilk dijital varlığı olduğunu, açılımının ise "Bir gram altın" anlamına geldiğini ifade etti.

MKK Piyasa Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Özkan İlkay Kızıltoprak ise yenilik, işbirliği ve bölgeler arası işbirliğini oluşturan 5 önemli başlık bulunduğunu kaydetti.

Kızıltoprak, bunların geliştirilmiş birlikte çalışabilirlik, rekabetçiliğin korunması, düzenleyici alanın korunması, müşteri merkezli yaklaşım ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.