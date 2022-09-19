Altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi

19.09.2022 16:42
Altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 970 bin lira, en yüksek 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 998 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 848 milyon 537 bin 806,15 lira, işlem miktarı ise 3.946,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 43 milyon 509 bin 206,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış992.000,001.670,70
En Düşük970.000,001.646,00
En Yüksek998.000,001.680,15
Kapanış998.000,001.679,10
Ağırlıklı Ortalama972.978,471.662,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.848.537.806,15

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.946,38

Toplam İşlem Adedi117

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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