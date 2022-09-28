Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi

28.09.2022 16:28
Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 962 bin 500 lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 986 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 952 milyon 184 bin 290,85 lira, işlem miktarı ise 4.095,75 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 952 milyon 447 bin 832,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış990.000,001.654,10
En Düşük962.500,001.605,75
En Yüksek986.000,001.645,85
Kapanış986.000,001.636,00
Ağırlıklı Ortalama974.233,231.626,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.952.184.290,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.095,75

Toplam İşlem Adedi92

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi - Son Dakika
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