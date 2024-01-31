Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç yaptı. Sonrasında sonrasında dalgalı bir seyirde hareket eden Borsa İstanbul bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, önceki zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile görmüştü.
BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8480 puandan başlarken; 8438 - 8577 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.15 itibarıyla yüzde 1,12 yükselişle 8568 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,72 primle hareket etti.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8530 ve 8570 seviyeleri direnç, 8400 ve 8250 puan destek konumunda bulunuyor. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8474 puandan tamamlamıştı.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
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İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.
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