 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

31.01.2024 17:40  Güncelleme: 17:50
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

BORSA İSTANBUL'DAN BİR REKOR DAHA

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe yatay pozitif bir başlangıç yaptı. Sonrasında sonrasında dalgalı bir seyirde hareket eden Borsa İstanbul bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, önceki zirvesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puan ile görmüştü.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,07 değer kazanarak 8480 puandan başlarken; 8438 - 8577 puan aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 17.15 itibarıyla yüzde 1,12 yükselişle 8568 puanda bulundu.

Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı

BANKACILIK ENDEKSİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,81 ve yüzde 0,72 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8530 ve 8570 seviyeleri direnç, 8400 ve 8250 puan destek konumunda bulunuyor. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8474 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa POLAT: Firmaların karı enflasyonun bile iki katında seyrederken normal tabi.. 1 0 Yanıtla

Borsa İstanbul, Borsa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul, tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement