Borsa İyimserlikle Yükseldi

NEW New York borsası ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserlikle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 48.272,03 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.910,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kazançla 23.331,50 puana çıktı.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutlar yeniden artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü gelişmeler sonrasında bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını öne sürdü.

Ayrıca ABD basınında, iki ülkeden heyetlerin bu hafta Pakistan'da görüşmelere yeniden başlayabileceği iddia edildi.

Analistler, dün Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının başlamasına rağmen, ileriye dönük görüşme potansiyeli dolayısıyla yatırımcıların bölgede gerilimin azalacağına dair iyimserliğinin sürdüğünü kaydetti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2'ye yakın azalışla 97,67 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde azalarak 95,68 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Üretici enflasyonu martta beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen, ÜFE, yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün ilk çeyrek bilançosunu açıklayan JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentileri aştı. Buna karşın bankanın hisseleri, 2026 yılına ilişkin net faiz geliri tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle yüzde 1 kayıpla güne başladı.

Wells Fargo'nun karı da tahminlerin üzerinde gelirken geliri beklentilerin hafif altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 4 geriledi.

Citigroup'un hisseleri ise bankanın hem geliri hem karının beklentileri geride bırakması sonrasında yüzde 1,5 artış gösterdi.

Ayrıca, Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk'in ABD borsalarında işlem gören hisseleri, "hastalara yeni ve daha iyi tedavi seçeneklerini daha hızlı ulaştırmak" amacıyla OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyurması sonrasında yüzde 3 değer kazandı.