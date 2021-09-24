Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 674 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|59.248.000.000
|1,01
|Ereğli Demir Çelik
|59.010.000.000
|1,29
|Ford Otosan
|56.180.691.000
|8,05
|Koç Holding
|55.028.987.685
|1,08
|Bim Mağazalar
|39.407.280.000
|7,09
|Garanti Bankası
|37.716.000.000
|0,56
|Turkcell
|33.968.000.000
|1,68
|ASELSAN
|33.721.200.000
|1,68
|SASA Polyester
|29.411.200.000
|8,32
|Tüpraş
|27.921.740.800
|2,27
|Akbank
|26.884.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,05
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.250.000.000
|5,90
|Şişe Cam
|25.057.090.979
|0,98
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,32
|Arçelik
|21.501.671.483
|1,41
|Coca Cola İçecek
|20.782.092.889
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,37
|Sabancı Holding
|19.281.817.148
|0,46
|Türk Hava Yolları
|18.505.800.000
|0,38
Kaynak: AA
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