Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 674 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 59.248.000.000 1,01 Ereğli Demir Çelik 59.010.000.000 1,29 Ford Otosan 56.180.691.000 8,05 Koç Holding 55.028.987.685 1,08 Bim Mağazalar 39.407.280.000 7,09 Garanti Bankası 37.716.000.000 0,56 Turkcell 33.968.000.000 1,68 ASELSAN 33.721.200.000 1,68 SASA Polyester 29.411.200.000 8,32 Tüpraş 27.921.740.800 2,27 Akbank 26.884.000.000 0,40 Türk Telekom 25.550.000.000 2,05 Tofaş Oto Fabrikası 25.250.000.000 5,90 Şişe Cam 25.057.090.979 0,98 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,32 Arçelik 21.501.671.483 1,41 Coca Cola İçecek 20.782.092.889 2,32 Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,37 Sabancı Holding 19.281.817.148 0,46 Türk Hava Yolları 18.505.800.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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