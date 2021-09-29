Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 666 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|57.645.000.000
|1,26
|Enka İnşaat
|57.064.000.000
|0,97
|Koç Holding
|56.550.526.515
|1,11
|Ford Otosan
|56.496.510.000
|8,10
|Bim Mağazalar
|38.951.880.000
|7,01
|Garanti Bankası
|38.052.000.000
|0,57
|ASELSAN
|33.630.000.000
|1,68
|Turkcell
|33.572.000.000
|1,66
|SASA Polyester
|29.747.200.000
|8,42
|Tüpraş
|28.222.243.840
|2,30
|Akbank
|27.248.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.340.000.000
|2,03
|Şişe Cam
|25.026.458.839
|0,97
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.780.000.000
|5,79
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,33
|Arçelik
|22.069.283.175
|1,45
|Coca Cola İçecek
|20.858.404.124
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,38
|Sabancı Holding
|19.485.857.541
|0,47
|Türk Hava Yolları
|19.016.400.000
|0,39
Kaynak: AA
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