Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 666 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 57.645.000.000 1,26 Enka İnşaat 57.064.000.000 0,97 Koç Holding 56.550.526.515 1,11 Ford Otosan 56.496.510.000 8,10 Bim Mağazalar 38.951.880.000 7,01 Garanti Bankası 38.052.000.000 0,57 ASELSAN 33.630.000.000 1,68 Turkcell 33.572.000.000 1,66 SASA Polyester 29.747.200.000 8,42 Tüpraş 28.222.243.840 2,30 Akbank 27.248.000.000 0,40 Türk Telekom 25.340.000.000 2,03 Şişe Cam 25.026.458.839 0,97 Tofaş Oto Fabrikası 24.780.000.000 5,79 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,33 Arçelik 22.069.283.175 1,45 Coca Cola İçecek 20.858.404.124 2,33 Yapı ve Kredi Bankası 20.019.511.543 0,38 Sabancı Holding 19.485.857.541 0,47 Türk Hava Yolları 19.016.400.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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