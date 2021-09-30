Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 58.100.000.000 1,27 Ford Otosan 57.268.512.000 8,21 Enka İnşaat 57.176.000.000 0,97 Koç Holding 56.753.398.359 1,11 Bim Mağazalar 38.860.800.000 6,99 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,57 ASELSAN 33.903.600.000 1,69 Turkcell 33.550.000.000 1,66 SASA Polyester 30.038.400.000 8,50 Tüpraş 28.597.872.640 2,33 Akbank 27.196.000.000 0,40 Tofaş Oto Fabrikası 25.275.000.000 5,91 Türk Telekom 25.200.000.000 2,02 Şişe Cam 25.148.987.401 0,98 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,33 Arçelik 21.974.681.227 1,44 Coca Cola İçecek 21.061.900.750 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 20.019.511.543 0,38 Sabancı Holding 19.547.069.659 0,47 Türk Hava Yolları 19.306.200.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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