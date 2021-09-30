Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 682 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.637.061.000
|8,41
|Ereğli Demir Çelik
|58.275.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|58.184.000.000
|0,99
|Koç Holding
|57.362.013.891
|1,12
|Garanti Bankası
|38.808.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.800.080.000
|6,98
|ASELSAN
|34.519.200.000
|1,72
|Turkcell
|33.726.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|29.881.600.000
|8,46
|Tüpraş
|28.698.040.320
|2,34
|Akbank
|27.716.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|26.215.000.000
|2,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|26.000.000.000
|6,08
|Şişe Cam
|25.087.723.120
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|22.055.768.611
|1,45
|Coca Cola İçecek
|21.596.079.392
|2,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,39
|Sabancı Holding
|19.975.554.484
|0,48
|Türk Hava Yolları
|19.251.000.000
|0,39
Kaynak: AA
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