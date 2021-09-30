Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 682 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 58.637.061.000 8,41 Ereğli Demir Çelik 58.275.000.000 1,27 Enka İnşaat 58.184.000.000 0,99 Koç Holding 57.362.013.891 1,12 Garanti Bankası 38.808.000.000 0,58 Bim Mağazalar 38.800.080.000 6,98 ASELSAN 34.519.200.000 1,72 Turkcell 33.726.000.000 1,67 SASA Polyester 29.881.600.000 8,46 Tüpraş 28.698.040.320 2,34 Akbank 27.716.000.000 0,41 Türk Telekom 26.215.000.000 2,10 Tofaş Oto Fabrikası 26.000.000.000 6,08 Şişe Cam 25.087.723.120 0,98 İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,33 Arçelik 22.055.768.611 1,45 Coca Cola İçecek 21.596.079.392 2,41 Yapı ve Kredi Bankası 20.357.393.594 0,39 Sabancı Holding 19.975.554.484 0,48 Türk Hava Yolları 19.251.000.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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