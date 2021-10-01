Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 58.345.000.000 1,27 Koç Holding 57.717.039.618 1,13 Ford Otosan 57.093.057.000 8,18 Enka İnşaat 56.504.000.000 0,96 Garanti Bankası 38.976.000.000 0,58 Bim Mağazalar 38.375.040.000 6,90 ASELSAN 34.336.800.000 1,71 Turkcell 33.198.000.000 1,64 İskenderun Demir Çelik 33.060.000.000 1,32 SASA Polyester 29.971.200.000 8,48 Tüpraş 28.422.579.200 2,31 Akbank 27.560.000.000 0,41 Türk Telekom 25.865.000.000 2,07 Tofaş Oto Fabrikası 25.850.000.000 6,04 Şişe Cam 25.087.723.120 0,98 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,33 Arçelik 22.069.283.175 1,45 Coca Cola İçecek 21.545.205.235 2,41 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,39 Sabancı Holding 19.955.150.445 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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