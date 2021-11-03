Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 805 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 70.883.820.000 7,87 Ereğli Demir Çelik 66.325.000.000 1,27 Koç Holding 61.723.758.537 1,21 Enka İnşaat 60.872.000.000 1,04 Garanti Bankası 43.596.000.000 0,62 Bim Mağazalar 39.194.760.000 7,05 İskenderun Demir Çelik 39.179.000.000 1,36 ASELSAN 37.027.200.000 1,80 Tüpraş 35.734.819.840 2,91 Turkcell 34.848.000.000 1,72 SASA Polyester 33.196.800.000 8,23 Akbank 32.240.000.000 0,46 Türk Telekom 28.525.000.000 1,87 Tofaş Oto Fabrikası 28.350.000.000 5,67 İş Bankası (C) 26.819.821.200 0,38 Şişe Cam 26.803.122.991 0,99 Yapı ve Kredi Bankası 24.327.507.698 0,44 Sabancı Holding 23.648.281.560 0,57 Arçelik 23.312.623.073 1,57 Coca Cola İçecek 23.020.555.771 2,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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