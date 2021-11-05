Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 69.971.454.000 7,77 Ereğli Demir Çelik 65.800.000.000 1,26 Koç Holding 64.817.554.158 1,17 Enka İnşaat 62.552.000.000 1,07 Garanti Bankası 44.562.000.000 0,63 Bim Mağazalar 39.801.960.000 7,16 İskenderun Demir Çelik 39.672.000.000 1,37 ASELSAN 38.121.600.000 1,85 Turkcell 36.982.000.000 1,69 Tüpraş 36.385.909.760 2,69 SASA Polyester 33.084.800.000 8,20 Akbank 32.916.000.000 0,47 Türk Telekom 29.295.000.000 1,92 Tofaş Oto Fabrikası 28.850.000.000 5,77 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,38 Şişe Cam 26.986.915.835 1,00 Yapı ve Kredi Bankası 25.425.624.365 0,46 Sabancı Holding 24.709.291.604 0,55 Türk Hava Yolları 24.357.000.000 0,42 Arçelik 24.096.467.790 1,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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