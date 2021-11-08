Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 871 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 69.936.363.000 7,77 Ereğli Demir Çelik 68.390.000.000 1,31 Koç Holding 65.781.195.417 1,19 Enka İnşaat 62.496.000.000 1,03 Garanti Bankası 45.276.000.000 0,64 İskenderun Demir Çelik 41.006.000.000 1,42 Bim Mağazalar 40.803.840.000 7,34 ASELSAN 38.577.600.000 1,87 Turkcell 37.114.000.000 1,69 Tüpraş 36.961.873.920 2,73 SASA Polyester 34.160.000.000 8,46 Akbank 33.124.000.000 0,47 Türk Telekom 29.855.000.000 1,96 Tofaş Oto Fabrikası 29.725.000.000 5,94 İş Bankası (C) 28.079.812.800 0,38 Şişe Cam 27.477.030.084 1,02 Yapı ve Kredi Bankası 25.679.035.903 0,46 Sabancı Holding 25.301.008.744 0,56 Türk Hava Yolları 24.909.000.000 0,43 Arçelik 24.664.079.483 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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