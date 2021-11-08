Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 871 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.936.363.000
|7,77
|Ereğli Demir Çelik
|68.390.000.000
|1,31
|Koç Holding
|65.781.195.417
|1,19
|Enka İnşaat
|62.496.000.000
|1,03
|Garanti Bankası
|45.276.000.000
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|41.006.000.000
|1,42
|Bim Mağazalar
|40.803.840.000
|7,34
|ASELSAN
|38.577.600.000
|1,87
|Turkcell
|37.114.000.000
|1,69
|Tüpraş
|36.961.873.920
|2,73
|SASA Polyester
|34.160.000.000
|8,46
|Akbank
|33.124.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|29.855.000.000
|1,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.725.000.000
|5,94
|İş Bankası (C)
|28.079.812.800
|0,38
|Şişe Cam
|27.477.030.084
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.679.035.903
|0,46
|Sabancı Holding
|25.301.008.744
|0,56
|Türk Hava Yolları
|24.909.000.000
|0,43
|Arçelik
|24.664.079.483
|1,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi