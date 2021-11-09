Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 882 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.690.913.000 7,96 Ereğli Demir Çelik 68.355.000.000 1,31 Koç Holding 67.962.067.740 1,23 Enka İnşaat 62.776.000.000 1,04 Garanti Bankası 45.486.000.000 0,64 İskenderun Demir Çelik 41.325.000.000 1,43 Bim Mağazalar 40.075.200.000 5,97 ASELSAN 39.398.400.000 1,91 Tüpraş 37.963.550.720 2,80 Turkcell 37.378.000.000 1,71 SASA Polyester 34.563.200.000 8,56 Akbank 33.332.000.000 0,47 Tofaş Oto Fabrikası 30.950.000.000 6,19 Türk Telekom 30.380.000.000 1,99 Şişe Cam 28.763.579.987 1,06 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,38 Yapı ve Kredi Bankası 26.692.682.057 0,48 Türk Hava Yolları 25.295.400.000 0,44 Sabancı Holding 25.239.796.626 0,56 Arçelik 24.731.652.303 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi

Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı

Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak

Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi

14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü

Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü