Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 882 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.690.913.000
|7,96
|Ereğli Demir Çelik
|68.355.000.000
|1,31
|Koç Holding
|67.962.067.740
|1,23
|Enka İnşaat
|62.776.000.000
|1,04
|Garanti Bankası
|45.486.000.000
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|41.325.000.000
|1,43
|Bim Mağazalar
|40.075.200.000
|5,97
|ASELSAN
|39.398.400.000
|1,91
|Tüpraş
|37.963.550.720
|2,80
|Turkcell
|37.378.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|34.563.200.000
|8,56
|Akbank
|33.332.000.000
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.950.000.000
|6,19
|Türk Telekom
|30.380.000.000
|1,99
|Şişe Cam
|28.763.579.987
|1,06
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.692.682.057
|0,48
|Türk Hava Yolları
|25.295.400.000
|0,44
|Sabancı Holding
|25.239.796.626
|0,56
|Arçelik
|24.731.652.303
|1,67
Kaynak: AA
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