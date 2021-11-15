Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 955 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 77.305.473.000 8,59 Enka İnşaat 73.696.000.000 1,22 Koç Holding 71.867.350.737 1,30 Ereğli Demir Çelik 70.560.000.000 1,35 Garanti Bankası 48.846.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 47.792.000.000 1,65 ASELSAN 41.085.600.000 1,99 Bim Mağazalar 40.803.840.000 6,07 Turkcell 38.698.000.000 1,77 Tüpraş 38.539.514.880 2,85 SASA Polyester 37.811.200.000 9,37 Akbank 36.244.000.000 0,52 Tofaş Oto Fabrikası 31.475.000.000 6,29 İş Bankası (C) 31.454.790.300 0,42 Türk Telekom 31.325.000.000 2,05 Şişe Cam 30.448.347.718 1,13 Sabancı Holding 28.688.079.270 0,64 Yapı ve Kredi Bankası 28.635.503.853 0,51 Arçelik 26.650.720.405 1,80 Türk Hava Yolları 24.301.800.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı

Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi

Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi

Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!

Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı

Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı