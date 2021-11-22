Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 16 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 81.551.484.000 9,06 Ereğli Demir Çelik 75.460.000.000 1,45 Enka İnşaat 73.304.000.000 1,21 Koç Holding 70.700.837.634 1,28 İskenderun Demir Çelik 51.272.000.000 1,77 Garanti Bankası 50.148.000.000 0,71 ASELSAN 42.590.400.000 2,07 BİMMağazalar 41.046.720.000 6,11 Tüpraş 39.591.275.520 2,93 Turkcell 39.226.000.000 1,79 SASA Polyester 38.640.000.000 9,57 Akbank 37.388.000.000 0,53 Tofaş Oto Fabrikası 34.700.000.000 6,94 Şişe Cam 34.338.629.570 1,27 İş Bankası (C) 31.994.786.700 0,43 Türk Telekom 31.395.000.000 2,06 Yapı ve Kredi Bankası 29.902.561.545 0,54 Arçelik 28.421.128.302 1,92 Sabancı Holding 28.177.978.287 0,63 Gübre Fabrikaları 24.732.700.000 13,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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