Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 16 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|81.551.484.000
|9,06
|Ereğli Demir Çelik
|75.460.000.000
|1,45
|Enka İnşaat
|73.304.000.000
|1,21
|Koç Holding
|70.700.837.634
|1,28
|İskenderun Demir Çelik
|51.272.000.000
|1,77
|Garanti Bankası
|50.148.000.000
|0,71
|ASELSAN
|42.590.400.000
|2,07
|BİMMağazalar
|41.046.720.000
|6,11
|Tüpraş
|39.591.275.520
|2,93
|Turkcell
|39.226.000.000
|1,79
|SASA Polyester
|38.640.000.000
|9,57
|Akbank
|37.388.000.000
|0,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|34.700.000.000
|6,94
|Şişe Cam
|34.338.629.570
|1,27
|İş Bankası (C)
|31.994.786.700
|0,43
|Türk Telekom
|31.395.000.000
|2,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.902.561.545
|0,54
|Arçelik
|28.421.128.302
|1,92
|Sabancı Holding
|28.177.978.287
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|24.732.700.000
|13,52
Kaynak: AA
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