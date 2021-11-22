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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22.11.2021 18:55
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 16 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 16 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan81.551.484.0009,06
Ereğli Demir Çelik75.460.000.0001,45
Enka İnşaat73.304.000.0001,21
Koç Holding70.700.837.6341,28
İskenderun Demir Çelik51.272.000.0001,77
Garanti Bankası50.148.000.0000,71
ASELSAN42.590.400.0002,07
BİMMağazalar41.046.720.0006,11
Tüpraş39.591.275.5202,93
Turkcell39.226.000.0001,79
SASA Polyester38.640.000.0009,57
Akbank37.388.000.0000,53
Tofaş Oto Fabrikası34.700.000.0006,94
Şişe Cam34.338.629.5701,27
İş Bankası (C)31.994.786.7000,43
Türk Telekom31.395.000.0002,06
Yapı ve Kredi Bankası29.902.561.5450,54
Arçelik28.421.128.3021,92
Sabancı Holding28.177.978.2870,63
Gübre Fabrikaları24.732.700.00013,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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