Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 92.624.000.000 1,53 Ereğli Demir Çelik 92.400.000.000 1,77 Ford Otosan 92.184.057.000 10,24 Koç Holding 84.800.430.792 1,54 İskenderun Demir Çelik 67.802.000.000 2,35 ASELSAN 57.091.200.000 2,77 SASA Polyester 54.252.800.000 13,44 Garanti Bankası 49.812.000.000 0,70 Şişe Cam 47.173.496.465 1,75 Tofaş Oto Fabrikası 46.175.000.000 9,23 BİM Mağazalar 45.448.920.000 6,77 Turkcell 44.616.000.000 2,04 Tüpraş 41.269.084.160 3,05 Akbank 38.584.000.000 0,55 Türk Telekom 37.835.000.000 2,48 İş Bankası (C) 35.054.766.300 0,47 Arçelik 34.597.284.096 2,34 Yapı ve Kredi Bankası 30.493.855.135 0,55 Türk Hava Yolları 30.360.000.000 0,53 Sabancı Holding 29.830.705.471 0,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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