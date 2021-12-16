Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|117.600.000.000
|2,26
|Ford Otosan
|105.097.545.000
|11,67
|Enka İnşaat
|102.144.000.000
|1,69
|Koç Holding
|95.654.074.446
|1,73
|İskenderun Demir Çelik
|74.356.000.000
|2,57
|SASA Polyester
|63.728.000.000
|15,79
|ASELSAN
|62.335.200.000
|3,02
|Şişe Cam
|54.249.520.935
|2,01
|Garanti Bankası
|52.122.000.000
|0,74
|Tüpraş
|51.661.480.960
|3,82
|BİM Mağazalar
|51.642.360.000
|7,69
|Turkcell
|51.260.000.000
|2,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|47.250.000.000
|9,45
|Akbank
|42.744.000.000
|0,61
|İş Bankası (C)
|40.049.733.000
|0,54
|Türk Telekom
|38.570.000.000
|2,53
|Arçelik
|37.198.837.685
|2,51
|Türk Hava Yolları
|34.665.600.000
|0,60
|Sabancı Holding
|34.176.765.844
|0,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|33.788.205.136
|0,61
Kaynak: AA
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