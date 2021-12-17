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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.12.2021 19:09
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 17.12.2021PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik108.150.000.0002,08
Enka İnşaat100.352.000.0001,66
Ford Otosan94.605.336.00010,51
Koç Holding86.119.097.7781,56
İskenderun Demir Çelik70.180.000.0002,43
SASA Polyester58.240.000.00014,43
ASELSAN56.133.600.0002,72
Garanti Bankası48.846.000.0000,69
Şişe Cam48.827.632.0551,81
BİM Mağazalar46.906.200.0006,98
Tüpraş46.728.222.7203,45
Turkcell46.200.000.0002,11
Tofaş Oto Fabrikası42.525.000.0008,50
Akbank38.480.000.0000,55
İş Bankası (C)36.044.759.7000,48
Türk Telekom34.720.000.0002,27
Arçelik33.489.089.8402,26
Türk Hava Yolları31.215.600.0000,54
Sabancı Holding30.769.291.2790,69
Yapı ve Kredi Bankası30.409.384.6220,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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