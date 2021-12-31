Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 201 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|99.750.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|86.240.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|85.025.493.000
|9,44
|Koç Holding
|73.743.915.294
|1,34
|İskenderun Demir Çelik
|67.164.000.000
|2,32
|SASA Polyester
|60.424.000.000
|14,97
|ASELSAN
|48.518.400.000
|2,35
|Garanti Bankası
|47.838.000.000
|0,68
|Turkcell
|42.592.000.000
|1,94
|Şişe Cam
|42.302.986.116
|1,57
|Tüpraş
|39.015.311.360
|2,88
|Tofaş Oto Fabrikası
|38.700.000.000
|7,74
|Akbank
|38.480.000.000
|0,55
|Bim Mağazalar
|37.737.480.000
|5,62
|Türk Telekom
|34.195.000.000
|2,24
|İş Bankası (C)
|33.524.776.500
|0,45
|Arçelik
|33.205.283.994
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.311.267.955
|0,53
|Türk Hava Yolları
|28.897.200.000
|0,50
|Sabancı Holding
|27.055.756.125
|0,60
Kaynak: AA
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