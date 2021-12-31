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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

31.12.2021 13:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 201 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 201 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik99.750.000.0001,92
Enka İnşaat86.240.000.0001,42
Ford Otosan85.025.493.0009,44
Koç Holding73.743.915.2941,34
İskenderun Demir Çelik67.164.000.0002,32
SASA Polyester60.424.000.00014,97
ASELSAN48.518.400.0002,35
Garanti Bankası47.838.000.0000,68
Turkcell42.592.000.0001,94
Şişe Cam42.302.986.1161,57
Tüpraş39.015.311.3602,88
Tofaş Oto Fabrikası38.700.000.0007,74
Akbank38.480.000.0000,55
Bim Mağazalar37.737.480.0005,62
Türk Telekom34.195.000.0002,24
İş Bankası (C)33.524.776.5000,45
Arçelik33.205.283.9942,24
Yapı ve Kredi Bankası29.311.267.9550,53
Türk Hava Yolları28.897.200.0000,50
Sabancı Holding27.055.756.1250,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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