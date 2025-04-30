Borsa Takas Tarihleri Değişti

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak.
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.
Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.
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