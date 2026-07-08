Borsa, Trump'ın Açıklamalarıyla Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Borsa, Trump'ın Açıklamalarıyla Düşüşe Geçti

08.07.2026 17:12
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Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini belirtmesinin ardından borsa düşüşe geçti ve petrol fiyatları yükseldi.

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini söylemesi sonrası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Trump, Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da dün piyasaların kapanışından sonra "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti. İran tarafı, söz konusu ABD saldırılarını, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay varılan mutabakatın ihlali olarak nitelendirmişti.

ABD yönetiminin, dün, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etmesi sonrasında sert yükselen petrol fiyatları, gerilimi tırmandıran son gelişmelerle artmaya devam etti. Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 5,5 artışla 78,24 dolara çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan artışla yüzde 4,57'ye yükseldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,31 azalarak 52.758,47 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 7.476,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 25.704,66 puana geriledi.

Analistler, yatırımcıların jeopolitik gerilimlerin gölgesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam yayımlayacağı toplantı tutanaklarına odaklandığını söyledi. Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesiyle enflasyona dair endişelerin tekrar gün yüzüne çıktığına işaret eden analistler, tutanakların gelecek dönemde atılacak politika adımlarına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa, Trump'ın Açıklamalarıyla Düşüşe Geçti - Son Dakika

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