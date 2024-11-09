Borsa ve Dolar Yükseldi

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,21 yükselerek 10.273,31 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,80 değer kazancıyla 9.197,88 puan, Sanayi Endeksi 2,16 artışla 12.387,20 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,48 düşüşle 13.090,86 puan oldu.

Kontrolmatik Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,50 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu.

Kontrolmatik Teknolojiyi, yüzde 12,82 ile Astor Enerji, yüzde 11,30 ile Çelebi Hava Servisi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 32,84 ile Reeder Teknoloji, yüzde 17,36 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,21 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 461 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA, 434 milyar 652 milyon lirayla Koç Holding ve 400 milyar 545 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,03 değer kaybederek 20 bin 182 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 artışla 34,3690 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1 azalışla 36,9560 lira oldu.

Geçen hafta 44,5410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10 değer kaybederek 44,4970 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,45 düşüşle 39,3280 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)