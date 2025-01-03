Borsa ve Dövizde Haftalık Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa ve Dövizde Haftalık Artış

Borsa İstanbul haftayı yüzde 0,50, altın yüzde 1,62, dolar yüzde 0,43 artışla kapandı.

03.01.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,50, altının gram fiyatı yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,43 artış kaydederken, avro/TL yüzde 1,03 azaldı.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.780,73 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,50 üzerinde 10.075,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,60 yükselişle 20 bin 430 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 965 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,61 artarak 5 bin 45 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 değer kazanarak 35,3700 liraya çıkarken, avro yüzde 1,03 azalışla 36,4010 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,62 ve emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,90 ile "para piyasası" fonları ve "borçlanma araçları" fonları oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa ve Dövizde Haftalık Artış - Son Dakika

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