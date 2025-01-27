Borsa Yapay Zeka Hisseleriyle Düşüşte

Ekonomi

NEW New York borsası, yapay zeka ile ilişkili hisselerdeki satış baskısıyla haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,62 azalarak 44.148,84 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,17 düşüşle 5.969,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,61 kayıpla 19.234,04 puana geriledi.

Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel çip şirketlerinin hisselerini aşağı çekerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

ABD'li çip şirketleri Nvidia ile Broadcom'un hisselerinde yaklaşık yüzde 12'şer azalış endekslerdeki düşüşe katkı yaptı. Microsoft'un hisseleri yüzde 4'e yakın, Alphabet ile Meta'nın hisseleri yüzde 3,5 ve Amazon'un hisseleri yüzde 3 geriledi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 8 baz puan azalışla yüzde 4,54'e inerken, "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi yaklaşık 6 puan artışla 20,55 seviyesine çıktı ve 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin yayımlayacağı bilançoların da piyasaların seyri üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcılar tarafından beklendiğini ifade etti.

Çarşamba günü finansal sonuçlarını yayımlayacak şirketler arasında Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin yer aldığını aktaran analistler, cuma günü ise ABD'li enerji şirketleri Chevron ile Exxon Mobil'in bilançolarını açıklayacağını kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulama planlarıyla ekonomi politikalarının da yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.