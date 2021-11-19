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Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

19.11.2021 18:45
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim8,918,218,53Hektaş9,679,017,33Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim8,918,218,53
Hektaş9,679,017,33
Türk İlaç Serum9,819,167,10
Karsan Otomotiv4,113,847,03
Alarko GMYO26,5024,767,03
Brisa26,3224,606,99
Deva Holding26,3824,726,72
Bera Holding11,3710,666,66
Enerjisa Enerji12,8012,155,35
İndeks Bilgisayar7,036,695,08
Doğan Holding3,082,944,76
Ege Endüstri1.545,201.480,404,38
Çemtaş16,0315,364,36
Kardemir (D)8,187,844,34
Kerevitaş Gıda4,484,313,94
Aygaz21,3820,623,69
Türkiye Sigorta5,114,933,65
Selçuk Ecza Deposu10,279,913,63
Çimsa29,9628,923,60
Kervan Gıda12,4612,043,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Gözde Girişim, İlaç, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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