Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 8,91 8,21 8,53 Hektaş 9,67 9,01 7,33 Türk İlaç Serum 9,81 9,16 7,10 Karsan Otomotiv 4,11 3,84 7,03 Alarko GMYO 26,50 24,76 7,03 Brisa 26,32 24,60 6,99 Deva Holding 26,38 24,72 6,72 Bera Holding 11,37 10,66 6,66 Enerjisa Enerji 12,80 12,15 5,35 İndeks Bilgisayar 7,03 6,69 5,08 Doğan Holding 3,08 2,94 4,76 Ege Endüstri 1.545,20 1.480,40 4,38 Çemtaş 16,03 15,36 4,36 Kardemir (D) 8,18 7,84 4,34 Kerevitaş Gıda 4,48 4,31 3,94 Aygaz 21,38 20,62 3,69 Türkiye Sigorta 5,11 4,93 3,65 Selçuk Ecza Deposu 10,27 9,91 3,63 Çimsa 29,96 28,92 3,60 Kervan Gıda 12,46 12,04 3,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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