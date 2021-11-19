Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|8,91
|8,21
|8,53
|Hektaş
|9,67
|9,01
|7,33
|Türk İlaç Serum
|9,81
|9,16
|7,10
|Karsan Otomotiv
|4,11
|3,84
|7,03
|Alarko GMYO
|26,50
|24,76
|7,03
|Brisa
|26,32
|24,60
|6,99
|Deva Holding
|26,38
|24,72
|6,72
|Bera Holding
|11,37
|10,66
|6,66
|Enerjisa Enerji
|12,80
|12,15
|5,35
|İndeks Bilgisayar
|7,03
|6,69
|5,08
|Doğan Holding
|3,08
|2,94
|4,76
|Ege Endüstri
|1.545,20
|1.480,40
|4,38
|Çemtaş
|16,03
|15,36
|4,36
|Kardemir (D)
|8,18
|7,84
|4,34
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|4,31
|3,94
|Aygaz
|21,38
|20,62
|3,69
|Türkiye Sigorta
|5,11
|4,93
|3,65
|Selçuk Ecza Deposu
|10,27
|9,91
|3,63
|Çimsa
|29,96
|28,92
|3,60
|Kervan Gıda
|12,46
|12,04
|3,49
Kaynak: AA
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