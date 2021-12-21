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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

21.12.2021 18:55
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik18,9921,10-10,00Turkcell19,0821,20-10,00Coca...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik18,9921,10-10,00
Turkcell19,0821,20-10,00
Coca Cola İçecek91,35101,50-10,00
Enka İnşaat16,2018,00-10,00
ASELSAN21,7824,20-10,00
Türk Telekom9,8210,91-9,99
Deva Holding30,8234,24-9,99
Tekfen Holding22,0024,44-9,98
Aygaz21,2823,64-9,98
Ford Otosan251,60279,50-9,98
Türk Hava Yolları19,9322,14-9,98
Migros Ticaret38,7843,08-9,98
Arçelik48,1653,50-9,98
Mavi Giyim66,7574,15-9,98
Koza Altın124,50138,30-9,98
Hektaş12,3613,73-9,98
Kordsa Teknik Tekstil32,6836,30-9,97
Aksa33,9637,72-9,97
Alarko GMYO28,5631,72-9,96
Tüpraş166,30184,70-9,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, İnşaat, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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