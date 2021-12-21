Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 18,99 21,10 -10,00 Turkcell 19,08 21,20 -10,00 Coca Cola İçecek 91,35 101,50 -10,00 Enka İnşaat 16,20 18,00 -10,00 ASELSAN 21,78 24,20 -10,00 Türk Telekom 9,82 10,91 -9,99 Deva Holding 30,82 34,24 -9,99 Tekfen Holding 22,00 24,44 -9,98 Aygaz 21,28 23,64 -9,98 Ford Otosan 251,60 279,50 -9,98 Türk Hava Yolları 19,93 22,14 -9,98 Migros Ticaret 38,78 43,08 -9,98 Arçelik 48,16 53,50 -9,98 Mavi Giyim 66,75 74,15 -9,98 Koza Altın 124,50 138,30 -9,98 Hektaş 12,36 13,73 -9,98 Kordsa Teknik Tekstil 32,68 36,30 -9,97 Aksa 33,96 37,72 -9,97 Alarko GMYO 28,56 31,72 -9,96 Tüpraş 166,30 184,70 -9,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)