Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|168,30
|153,00
|10,00
|Net Holding
|4,90
|4,61
|6,29
|Ege Endüstri
|1.208,40
|1.142,30
|5,79
|Fenerbahçe Futbol
|33,86
|32,24
|5,02
|İş GMYO
|1,99
|1,91
|4,19
|Alkim Kimya
|15,32
|14,87
|3,03
|Nuh Çimento
|33,32
|32,38
|2,90
|Alarko GMYO
|21,56
|20,96
|2,86
|Tofaş Oto Fabrikası
|49,86
|48,60
|2,59
|Karsan Otomotiv
|3,57
|3,48
|2,59
|Enka İnşaat
|10,38
|10,12
|2,57
|Çimsa
|27,28
|26,64
|2,40
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,35
|2,22
|Koza Madencilik
|14,50
|14,21
|2,04
|Borusan Mannesmann
|22,90
|22,46
|1,96
|Oyak Çimento
|6,57
|6,46
|1,70
|Migros Ticaret
|33,48
|32,92
|1,70
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,79
|1,68
|Doğan Holding
|2,53
|2,49
|1,61
|Hedef Girişim
|2,78
|2,74
|1,46
Kaynak: AA
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