Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 75,10 71,75 4,67 Netaş Telekomünikasyon 16,36 15,74 3,94 Sabancı Holding 9,72 9,41 3,29 Vestel 29,34 28,42 3,24 SASA Polyester 27,06 26,36 2,66 Koza Madencilik 14,42 14,05 2,63 Net Holding 4,73 4,61 2,60 Doğuş Otomotiv 34,94 34,08 2,52 Petkim 6,41 6,26 2,40 Coca Cola İçecek 82,40 80,70 2,11 Arçelik 32,52 31,86 2,07 Selçuk Ecza Deposu 8,48 8,32 1,92 Kardemir (D) 6,37 6,25 1,92 Karsan Otomotiv 3,76 3,69 1,90 Fenerbahçe Futbol 32,60 32,04 1,75 Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,32 1,72 Koza Altın 94,90 93,30 1,71 Logo Yazılım 42,16 41,50 1,59 İş Bankası (C) 5,13 5,05 1,58 Türk Telekom 7,36 7,25 1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi

Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt

CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı

Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil