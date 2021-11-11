Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 41,52 37,76 9,96 Alkim Kimya 17,34 16,33 6,18 Petkim 7,65 7,25 5,52 Enka İnşaat 12,12 11,60 4,48 İş GMYO 2,28 2,19 4,11 Aygaz 20,10 19,33 3,98 Mavi Giyim 78,85 75,90 3,89 Kordsa Teknik Tekstil 28,66 27,72 3,39 Brisa 23,30 22,54 3,37 İskenderun Demir Çelik 15,23 14,75 3,25 Şok Marketler Ticaret 13,10 12,70 3,15 Ford Otosan 209,50 203,50 2,95 Biotrend Çevre ve Enerji 21,80 21,20 2,83 Anadolu Grubu Holding 30,78 30,02 2,53 Koza Altın 113,70 111,50 1,97 Koza Madencilik 17,47 17,15 1,87 Eczacıbaşı İlaç 6,07 5,98 1,51 Kardemir (D) 7,42 7,31 1,50 Doğan Holding 2,80 2,76 1,45 Turkcell 17,14 16,92 1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: Yengesini öldürtmek için 2 milyon TL'ye kiralık katil tuttu

BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı

Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor

Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz

"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı