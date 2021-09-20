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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

20.09.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,10-2,86-34,11
Acıpayam Selüloz15,50-2,82-8,97
Adel Kalemcilik28,140,36-17,80
Adese Gayrimenkul1,240,00-55,71
Afyon Çimento3,41-2,29-33,27
AGESA Hayat Emeklilik17,60-1,010,09
Ak Enerji1,813,43-18,10
Akbank5,35-3,60-20,83
Akçansa13,62-3,40-15,42
Akdeniz Yatırım Hold.2,761,8514,85
Akfen GMYO3,962,5951,68
Akın Tekstil32,10-3,141,07
Akiş GMYO1,71-3,39-38,76
Akmerkez GMYO37,14-2,83-39,92
Aksa20,960,1951,72
Aksa Enerji14,33-2,7892,61
Aksigorta6,81-2,58-18,04
Aksu Enerji11,021,0146,01
Alarko Carrıer306,50-4,58-15,68
Alarko GMYO20,88-2,43-17,57
Alarko Holding8,89-2,954,32
Albaraka Türk1,48-2,63-23,71
Alcatel Lucent Teletaş24,06-2,59-18,88
Alkim Kağıt14,13-1,879,17
Alkim Kimya14,75-1,994,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,83-2,66-16,44
Altınyunus Çeşme52,80-3,745,68
Anadolu Efes20,40-2,30-4,50
Anadolu Grubu Holding22,20-2,12-15,02
Anadolu Hayat Emek.9,34-1,5816,23
Anadolu Isuzu15,22-2,93-15,44
Anadolu Sigorta6,02-1,63-16,63
Anel Elektrik2,54-3,05-19,87
Arçelik31,70-0,6311,39
ARD Bilişim Teknolojileri48,22-4,330,29
Arena Bilgisayar9,72-2,90-10,84
Armada Bilgisayar51,65-2,095,24
Arsan Tekstil4,29-3,817,63
Arzum Ev Aletleri19,49-3,32-19,34
Aselsan14,980,81-17,92
Ata GMYO4,08-3,32-25,95
Atakule GMYO3,522,0350,36
Atlantis Yatırım Holding4,603,37-17,27
Atlas Yat. Ort.1,45-1,36-17,14
ATP Bilgisayar35,40-5,50

Avrasya GMYO2,74-9,874,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,72-2,51-15,00
Avrupa Yatırım Holding5,750,00-4,17
Aydem Enerji6,61-2,65

Ayen Enerji4,70-3,49-13,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,65-1,8465,34
Aygaz14,88-3,004,89
Bagfaş18,73-1,42-6,35
Bak Ambalaj19,35-3,73-2,16
Balatacılar Balatacılık9,4610,0014,81
Bantaş Ambalaj3,52-2,2212,58
Banvit66,15-0,5327,21
Başkent Doğalgaz GMYO24,60-3,53

Baştaş Başkent Çimento9,30-4,32-46,46
Batı Çimento11,72-2,25148,83
Batısöke Çimento3,00-0,3322,95
Bayrak Taban Sanayi8,340,72-21,39
Bera Holding9,59-3,42-52,71
Berkosan Yalıtım8,27-5,49-7,29
Beşiktaş Futbol Yat.6,595,4463,12
Beyaz Filo8,52-2,07-15,47
Bilici Yatırım18,01-1,69225,48
Bim Mağazalar67,60-2,94-5,18
Biotrend Çevre ve Enerji35,14-2,12

Birko Mensucat1,09-3,54-1,80
Birleşim Mühendislik9,990,10

Birlik Mensucat2,11-4,09-39,02
Bizim Mağazaları12,41-1,27-19,21
BMS Çelik Hasır8,44-9,93

Boğaziçi Beton Sanayi4,68-0,64

Borusan Mannesmann22,50-4,09-19,06
Borusan Yat. Paz.374,60-8,57-17,54
Bosch Fren Sistemleri836,20-2,21-32,00
Bossa27,96-1,5556,64
Brisa21,62-1,7311,65
Burçelik20,68-4,70-1,62
Burçelik Vana22,00-4,26-55,70
Bursa Çimento3,24-3,57-34,91
Carrefoursa42,00-4,89-41,50
Casa Emtia Petrol126,50-3,0719,34
Ceo Event Medya8,08-1,4625,66
Coca Cola İçecek83,75-2,7331,87
Cosmos Yat. Holding10,16-3,8826,05
Credıtwest Faktorıng4,17-2,34-28,96
Çan2 Termik12,61-0,39

Çelebi157,00-1,88-13,98
Çelik Halat6,06-2,10-33,39
Çemaş Döküm1,16-2,52-31,87
Çemtaş12,95-1,67-17,57
Çimbeton207,00-2,54-30,19
Çimentaş26,02-3,27-28,04
Çimsa25,70-4,7444,38
Çuhadaroğlu Metal7,67-4,240,82
Dagi Giyim3,544,423,92
Dagi Yatırım Holding12,50-0,71-3,10
Dardanel2,68-5,30-49,67
Datagate Bilgisayar13,18-3,09-18,19
Demısaş Döküm6,69-1,623,31
Denge Holding1,55-0,64-48,97
Deniz GMYO2,08-0,9512,92
Derimod9,92-0,601,85
Derlüks Yatırım Holding4,61-0,22-47,73
Desa Deri8,88-1,99-8,83
Despec Bilgisayar12,311,57-5,74
Deva Holding22,24-4,14-7,56
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,29-4,004,78
Diriteks Diriliş Tekstil5,34-4,6443,16
Ditaş Doğan16,80-2,1529,17
DO-CO680,00-2,277,94
Doğan Burda22,60-2,080,71
Doğan Holding2,48-1,59-17,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,401,693,05
Doğusan5,14-1,7217,35
Doğuş GMYO8,84-2,438,20
Doğuş Otomotiv33,84-3,5930,54
Döktaş Dökümcülük29,98-2,98-2,09
Duran Doğan Basım14,27-0,0736,03
Dyo Boya10,01-2,53-11,00
Eczacıbaşı İlaç5,87-2,81-18,49
Eczacıbaşı Yatırım38,00-4,2841,16
E-Data Teknoloji10,89-3,54

Edip Gayrimenkul3,769,9413,25
Ege Endüstri1.149,50-2,73-30,96
Ege Gübre152,70-2,186,44
Ege Profil27,02-2,38-29,34
Ege Seramik12,50-2,9529,37
Egeplast26,320,84-20,96
Ekiz Kimya6,02-4,90-15,57
Emek Elektrik2,50-2,34-12,44
Eminiş Ambalaj18,68-5,56-49,29
Emlak Konut GMYO1,78-2,20-15,82
Enerjisa Enerji10,47-0,85-9,20
Enka İnşaat10,14-0,3944,00
Erbosan108,90-3,20168,52
Ereğli Demir Çelik16,49-3,2325,53
Ersu Gıda3,550,57-28,14
Escar Turizm Taşımacılık18,72-4,64

Escort Teknoloji5,52-3,16-15,98
Esenboğa Elektrik31,68-6,2766,51
Etiler Gıda5,29-1,1232,91
Euro Kapital Yat. Ort.6,48-2,9969,66
Euro Trend Yat. Ort.3,40-1,45-3,91
Euro Yat. Ort.3,16-4,24-28,85
Euro Yatırım Holding2,31-0,43-18,66
Europap Tezol Kağıt17,94-2,71

Fade Gıda8,18-1,6857,26
Fenerbahçe Futbol31,00-4,384,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,41-2,82-18,25
F-M İzmit Piston104,50-3,06-14,76
Fonet Bilgi Teknolojileri11,88-3,41-8,83
Ford Otosan165,20-0,5435,26
Formet Metal ve Cam1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda18,15-4,32-13,49
Galata Wind Enerji3,53-2,75

Galatasaray Sportif3,43-4,99-15,31
Garanti Bankası9,08-3,30-10,55
Garanti Faktoring11,309,921,53
Garanti Yat. Ort.2,29-0,43-28,79
Gedik Y. Men. Değ.6,80-3,1314,75
Gediz Ambalaj17,213,2428,43
Gen İlaç13,49-2,88

Gentaş2,99-2,61-33,75
Gersan Elektrik5,32-3,45-13,36
Girişim Elektrik Sanayi23,42-0,26

Global Men. Değ.6,10-0,811,50
Global Yat. Holding2,02-2,88-42,50
Good-Year7,49-2,47-6,00
Göltaş Çimento37,00-2,73-9,85
Gözde Girişim5,52-2,82-30,83
GSD Denizcilik2,971,7121,96
GSD Holding2,330,43-7,17
Gübre Fabrik.48,32-0,49-43,85
Güler Yat. Holding2,52-3,82-27,22
Halk GMYO2,45-0,41-19,62
Hatay Tekstil16,45-0,7820,64
Hedef Girişim2,68-3,256,15
Hektaş8,08-0,1251,25
HUB Girişim11,619,94-36,21
Hürriyet Gzt.2,290,009,05
ICBC Turkey Bank5,53-2,98-14,92
İdeal Finansal Teknolojiler49,32-0,36266,42
İdealist GMYO2,41-2,031,56
İhlas Ev Aletleri0,95-3,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,89-1,11-28,80
İhlas Gazetecilik1,02-2,86-58,60
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,74-3,90-35,09
İndeks Bilgisayar6,241,1334,31
Info Yatırım3,71-3,64-20,57
İntema34,30-2,45-14,04
Inveo Yatırım Holding95,10-3,40115,06
İpek Doğal Enerji11,49-1,88-12,16
İskenderun Demir Çelik11,35-2,8325,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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