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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.11.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,98-0,99-35,66
Acıpayam Selüloz15,56-1,46-8,62
Adel Kalemcilik23,40-1,27-29,92
Adese Gayrimenkul1,239,82-49,20
Afyon Çimento3,711,92-27,40
AGESA Hayat Emeklilik21,661,6926,40
Ak Enerji1,80-1,10-18,55
Akbank6,401,59-5,30
Akçansa15,61-0,64-3,06
Akdeniz Yatırım Hold.1,84-1,08-23,43
Akfen GMYO5,32-1,30103,77
Akın Tekstil30,56-0,71-3,78
Akiş GMYO1,79-1,10-35,89
Akmerkez GMYO38,261,06-38,11
Aksa22,96-0,3566,20
Aksa Enerji7,110,8591,13
Aksigorta7,714,05-7,21
Aksu Enerji19,351,79156,39
Alarko Carrıer293,40-0,58-19,29
Alarko GMYO23,643,68-6,67
Alarko Holding10,573,8324,04
Albaraka Türk2,022,544,12
Alcatel Lucent Teletaş25,24-0,63-14,90
Alkim Kağıt14,10-0,778,93
Alkim Kimya16,33-0,3115,92
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,390,00-5,18
Altınyunus Çeşme52,60-0,575,28
Anadolu Efes24,561,8214,97
Anadolu Grubu Holding30,020,3314,91
Anadolu Hayat Emek.10,300,3928,18
Anadolu Isuzu19,59-0,568,83
Anadolu Sigorta6,122,86-15,24
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,02-0,20

Anel Elektrik2,25-3,85-16,16
Arçelik36,20-0,5527,20
ARD Bilişim Teknolojileri51,00-0,786,07
Arena Bilgisayar9,49-3,36-12,95
Armada Bilgisayar54,650,2811,35
Arsan Tekstil4,89-1,8122,68
Arzum Ev Aletleri16,52-1,37-31,64
Aselsan17,08-0,70-6,41
Ata GMYO3,820,00-30,67
Atakule GMYO2,65-0,7513,19
Atlantis Yatırım Holding6,500,1516,91
Atlas Yat. Ort.1,28-0,78-26,86
ATP Bilgisayar48,200,25

Avrasya GMYO1,81-2,16-30,90
Avrasya Petrol ve Tur.2,26-1,31-29,38
Avrupa Yatırım Holding5,970,34-0,50
Aydem Enerji6,73-1,17

Ayen Enerji6,01-1,8011,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,25-0,7770,66
Aygaz19,333,5936,26
Bagfaş23,129,8915,60
Bak Ambalaj18,41-1,55-6,91
Balatacılar Balatacılık8,451,082,55
Bantaş Ambalaj3,13-1,260,11
Banvit71,909,7738,27
Başkent Doğalgaz GMYO19,21-6,11

Baştaş Başkent Çimento9,070,00-47,78
Batı Çimento14,10-1,05199,36
Batısöke Çimento2,360,00-3,28
Bayrak Taban Sanayi7,10-0,28-33,08
Bera Holding9,701,46-52,17
Berkosan Yalıtım7,50-1,57-15,92
Beşiktaş Futbol Yat.5,79-1,8643,32
Beyaz Filo8,670,23-13,98
Bilici Yatırım14,59-0,95163,67
Bim Mağazalar66,401,14-6,87
Biotrend Çevre ve Enerji21,202,22

Birko Mensucat1,01-0,98-9,01
Birleşim Mühendislik10,20-1,07

Birlik Mensucat2,03-0,49-41,33
Bizim Mağazaları12,760,63-14,79
BMS Çelik Hasır7,85-1,75

Boğaziçi Beton Sanayi4,43-1,12

Borusan Mannesmann25,201,20-9,35
Borusan Yat. Paz.361,000,59-20,53
Bosch Fren Sistemleri837,00-1,56-31,93
Bossa27,30-2,2252,94
Brisa22,54-0,7016,41
Burçelik21,00-1,41-0,10
Burçelik Vana20,52-0,68-58,68
Bursa Çimento4,160,73-16,43
Carrefoursa38,74-0,72-46,04
Casa Emtia Petrol114,100,537,64
Ceo Event Medya9,639,9349,77
Coca Cola İçecek89,80-1,6441,40
Cosmos Yat. Holding10,740,3733,25
Credıtwest Faktorıng4,60-0,65-21,64
Çan2 Termik11,58-3,82

Çelebi194,00-1,576,29
Çelik Halat6,50-0,76-28,55
Çemaş Döküm1,16-1,69-31,87
Çemtaş14,681,31-6,56
Çimbeton205,10-1,01-30,83
Çimentaş26,36-3,58-27,10
Çimsa28,661,1361,01
Çuhadaroğlu Metal9,20-6,7920,94
Dagi Giyim2,67-1,48-21,62
Dagi Yatırım Holding11,18-2,44-13,33
Dardanel2,650,76-50,23
Datagate Bilgisayar12,51-1,81-22,35
Demısaş Döküm8,70-1,1434,35
Denge Holding1,42-4,05-53,25
Deniz GMYO1,68-1,18-8,80
Derimod8,45-2,65-13,24
Derlüks Yatırım Holding4,73-2,07-46,37
Desa Deri8,10-0,98-16,84
Despec Bilgisayar9,03-0,66-30,86
Deva Holding24,600,412,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,92-0,731,35
Diriteks Diriliş Tekstil4,046,608,31
Ditaş Doğan17,45-0,8534,17
DO-CO949,60-1,9950,73
Doğan Burda93,009,99314,44
Doğan Holding2,760,00-7,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,32-2,93-0,38
Doğusan4,14-2,59-5,48
Doğuş GMYO9,00-2,0710,16
Doğuş Otomotiv37,769,9645,66
Döktaş Dökümcülük32,00-9,094,51
Duran Doğan Basım15,35-3,4046,33
Dyo Boya9,34-1,06-16,96
Eczacıbaşı İlaç5,98-0,33-16,97
Eczacıbaşı Yatırım37,64-0,7439,83
E-Data Teknoloji9,310,98

Edip Gayrimenkul3,71-1,3311,75
Ege Endüstri1.418,30-2,47-14,81
Ege Gübre176,800,4023,24
Ege Profil31,120,13-17,34
Ege Seramik13,42-0,7438,89
Egeplast22,70-0,44-31,83
Ekiz Kimya5,98-0,17-16,13
Emek Elektrik2,80-4,44-1,94
Eminiş Ambalaj18,00-0,94-51,14
Emlak Konut GMYO2,11-0,47-0,22
Enerjisa Enerji11,63-0,090,86
Enka İnşaat11,603,9464,73
Erbosan129,304,61218,83
Ereğli Demir Çelik19,35-1,4347,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,24-0,31

Ersu Gıda4,42-4,74-10,53
Escar Turizm Taşımacılık22,40-2,61

Escort Teknoloji4,750,85-27,70
Esenboğa Elektrik29,381,2454,42
Etiler Gıda5,222,3531,16
Euro Kapital Yat. Ort.3,86-3,741,06
Euro Trend Yat. Ort.3,481,75-1,65
Euro Yat. Ort.3,70-3,90-16,69
Euro Yatırım Holding1,720,00-39,44
Europap Tezol Kağıt13,85-0,50

Fade Gıda6,73-2,0429,38
Fenerbahçe Futbol30,00-1,451,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-0,43-21,98
F-M İzmit Piston108,40-0,37-11,58
Fonet Bilgi Teknolojileri13,420,982,99
Ford Otosan203,50-0,3966,61
Formet Metal ve Cam1,23-0,81-49,86
Frigo Pak Gıda2,616,100,77
Galata Wind Enerji4,730,85

Galatasaray Sportif4,00-2,20-1,23
Garanti Bankası10,731,425,70
Garanti Faktoring12,92-1,8216,08
Garanti Yat. Ort.2,411,26-25,06
Gedik Y. Men. Değ.6,89-0,4316,27
Gediz Ambalaj17,06-0,0627,31
Gelecek Varlık Yönetimi13,50-1,03

Gen İlaç12,950,39

Gentaş3,21-1,23-28,88
Gersan Elektrik5,43-1,09-11,56
Girişim Elektrik Sanayi22,10-1,78

Global Men. Değ.5,90-1,17-1,83
Global Yat. Holding2,05-0,97-41,65
Good-Year7,910,25-0,73
Göltaş Çimento38,40-2,54-6,44
Gözde Girişim7,192,86-9,90
GSD Denizcilik4,608,4988,90
GSD Holding2,565,351,99
Gübre Fabrik.67,80-1,31-21,21
Güler Yat. Holding2,621,16-24,34
Halk GMYO2,73-3,19-10,43
Hatay Tekstil16,09-1,9518,00
Hedef Girişim2,66-0,755,35
Hedef Holding3,35-2,05

Hektaş8,83-1,1265,28
HUB Girişim9,48-0,42-47,91
Hürriyet Gzt.2,364,4212,38
ICBC Turkey Bank5,370,37-17,38
İdeal Finansal Teknolojiler41,186,96205,94
İdealist GMYO2,03-0,98-14,46
İhlas Ev Aletleri0,96-1,03-48,47
İhlas Gayrimenkul0,860,00-31,20
İhlas Gazetecilik0,83-2,35-66,31
İhlas Haber Ajansı4,26-3,40

İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar6,58-2,2341,63
Info Yatırım4,73-1,251,27
İntema36,12-1,85-9,47
Inveo Yatırım Holding28,20-1,4094,86
İpek Doğal Enerji13,491,123,13
İskenderun Demir Çelik14,750,9663,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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