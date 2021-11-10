Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,98 -0,99 -35,66 Acıpayam Selüloz 15,56 -1,46 -8,62 Adel Kalemcilik 23,40 -1,27 -29,92 Adese Gayrimenkul 1,23 9,82 -49,20 Afyon Çimento 3,71 1,92 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 21,66 1,69 26,40 Ak Enerji 1,80 -1,10 -18,55 Akbank 6,40 1,59 -5,30 Akçansa 15,61 -0,64 -3,06 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 -1,08 -23,43 Akfen GMYO 5,32 -1,30 103,77 Akın Tekstil 30,56 -0,71 -3,78 Akiş GMYO 1,79 -1,10 -35,89 Akmerkez GMYO 38,26 1,06 -38,11 Aksa 22,96 -0,35 66,20 Aksa Enerji 7,11 0,85 91,13 Aksigorta 7,71 4,05 -7,21 Aksu Enerji 19,35 1,79 156,39 Alarko Carrıer 293,40 -0,58 -19,29 Alarko GMYO 23,64 3,68 -6,67 Alarko Holding 10,57 3,83 24,04 Albaraka Türk 2,02 2,54 4,12 Alcatel Lucent Teletaş 25,24 -0,63 -14,90 Alkim Kağıt 14,10 -0,77 8,93 Alkim Kimya 16,33 -0,31 15,92 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,39 0,00 -5,18 Altınyunus Çeşme 52,60 -0,57 5,28 Anadolu Efes 24,56 1,82 14,97 Anadolu Grubu Holding 30,02 0,33 14,91 Anadolu Hayat Emek. 10,30 0,39 28,18 Anadolu Isuzu 19,59 -0,56 8,83 Anadolu Sigorta 6,12 2,86 -15,24 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,02 -0,20 Anel Elektrik 2,25 -3,85 -16,16 Arçelik 36,20 -0,55 27,20 ARD Bilişim Teknolojileri 51,00 -0,78 6,07 Arena Bilgisayar 9,49 -3,36 -12,95 Armada Bilgisayar 54,65 0,28 11,35 Arsan Tekstil 4,89 -1,81 22,68 Arzum Ev Aletleri 16,52 -1,37 -31,64 Aselsan 17,08 -0,70 -6,41 Ata GMYO 3,82 0,00 -30,67 Atakule GMYO 2,65 -0,75 13,19 Atlantis Yatırım Holding 6,50 0,15 16,91 Atlas Yat. Ort. 1,28 -0,78 -26,86 ATP Bilgisayar 48,20 0,25 Avrasya GMYO 1,81 -2,16 -30,90 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -1,31 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 5,97 0,34 -0,50 Aydem Enerji 6,73 -1,17 Ayen Enerji 6,01 -1,80 11,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,25 -0,77 70,66 Aygaz 19,33 3,59 36,26 Bagfaş 23,12 9,89 15,60 Bak Ambalaj 18,41 -1,55 -6,91 Balatacılar Balatacılık 8,45 1,08 2,55 Bantaş Ambalaj 3,13 -1,26 0,11 Banvit 71,90 9,77 38,27 Başkent Doğalgaz GMYO 19,21 -6,11 Baştaş Başkent Çimento 9,07 0,00 -47,78 Batı Çimento 14,10 -1,05 199,36 Batısöke Çimento 2,36 0,00 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,10 -0,28 -33,08 Bera Holding 9,70 1,46 -52,17 Berkosan Yalıtım 7,50 -1,57 -15,92 Beşiktaş Futbol Yat. 5,79 -1,86 43,32 Beyaz Filo 8,67 0,23 -13,98 Bilici Yatırım 14,59 -0,95 163,67 Bim Mağazalar 66,40 1,14 -6,87 Biotrend Çevre ve Enerji 21,20 2,22 Birko Mensucat 1,01 -0,98 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,20 -1,07 Birlik Mensucat 2,03 -0,49 -41,33 Bizim Mağazaları 12,76 0,63 -14,79 BMS Çelik Hasır 7,85 -1,75 Boğaziçi Beton Sanayi 4,43 -1,12 Borusan Mannesmann 25,20 1,20 -9,35 Borusan Yat. Paz. 361,00 0,59 -20,53 Bosch Fren Sistemleri 837,00 -1,56 -31,93 Bossa 27,30 -2,22 52,94 Brisa 22,54 -0,70 16,41 Burçelik 21,00 -1,41 -0,10 Burçelik Vana 20,52 -0,68 -58,68 Bursa Çimento 4,16 0,73 -16,43 Carrefoursa 38,74 -0,72 -46,04 Casa Emtia Petrol 114,10 0,53 7,64 Ceo Event Medya 9,63 9,93 49,77 Coca Cola İçecek 89,80 -1,64 41,40 Cosmos Yat. Holding 10,74 0,37 33,25 Credıtwest Faktorıng 4,60 -0,65 -21,64 Çan2 Termik 11,58 -3,82 Çelebi 194,00 -1,57 6,29 Çelik Halat 6,50 -0,76 -28,55 Çemaş Döküm 1,16 -1,69 -31,87 Çemtaş 14,68 1,31 -6,56 Çimbeton 205,10 -1,01 -30,83 Çimentaş 26,36 -3,58 -27,10 Çimsa 28,66 1,13 61,01 Çuhadaroğlu Metal 9,20 -6,79 20,94 Dagi Giyim 2,67 -1,48 -21,62 Dagi Yatırım Holding 11,18 -2,44 -13,33 Dardanel 2,65 0,76 -50,23 Datagate Bilgisayar 12,51 -1,81 -22,35 Demısaş Döküm 8,70 -1,14 34,35 Denge Holding 1,42 -4,05 -53,25 Deniz GMYO 1,68 -1,18 -8,80 Derimod 8,45 -2,65 -13,24 Derlüks Yatırım Holding 4,73 -2,07 -46,37 Desa Deri 8,10 -0,98 -16,84 Despec Bilgisayar 9,03 -0,66 -30,86 Deva Holding 24,60 0,41 2,25 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,92 -0,73 1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,04 6,60 8,31 Ditaş Doğan 17,45 -0,85 34,17 DO-CO 949,60 -1,99 50,73 Doğan Burda 93,00 9,99 314,44 Doğan Holding 2,76 0,00 -7,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 -2,93 -0,38 Doğusan 4,14 -2,59 -5,48 Doğuş GMYO 9,00 -2,07 10,16 Doğuş Otomotiv 37,76 9,96 45,66 Döktaş Dökümcülük 32,00 -9,09 4,51 Duran Doğan Basım 15,35 -3,40 46,33 Dyo Boya 9,34 -1,06 -16,96 Eczacıbaşı İlaç 5,98 -0,33 -16,97 Eczacıbaşı Yatırım 37,64 -0,74 39,83 E-Data Teknoloji 9,31 0,98 Edip Gayrimenkul 3,71 -1,33 11,75 Ege Endüstri 1.418,30 -2,47 -14,81 Ege Gübre 176,80 0,40 23,24 Ege Profil 31,12 0,13 -17,34 Ege Seramik 13,42 -0,74 38,89 Egeplast 22,70 -0,44 -31,83 Ekiz Kimya 5,98 -0,17 -16,13 Emek Elektrik 2,80 -4,44 -1,94 Eminiş Ambalaj 18,00 -0,94 -51,14 Emlak Konut GMYO 2,11 -0,47 -0,22 Enerjisa Enerji 11,63 -0,09 0,86 Enka İnşaat 11,60 3,94 64,73 Erbosan 129,30 4,61 218,83 Ereğli Demir Çelik 19,35 -1,43 47,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -0,31 Ersu Gıda 4,42 -4,74 -10,53 Escar Turizm Taşımacılık 22,40 -2,61 Escort Teknoloji 4,75 0,85 -27,70 Esenboğa Elektrik 29,38 1,24 54,42 Etiler Gıda 5,22 2,35 31,16 Euro Kapital Yat. Ort. 3,86 -3,74 1,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 1,75 -1,65 Euro Yat. Ort. 3,70 -3,90 -16,69 Euro Yatırım Holding 1,72 0,00 -39,44 Europap Tezol Kağıt 13,85 -0,50 Fade Gıda 6,73 -2,04 29,38 Fenerbahçe Futbol 30,00 -1,45 1,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,43 -21,98 F-M İzmit Piston 108,40 -0,37 -11,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,42 0,98 2,99 Ford Otosan 203,50 -0,39 66,61 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 2,61 6,10 0,77 Galata Wind Enerji 4,73 0,85 Galatasaray Sportif 4,00 -2,20 -1,23 Garanti Bankası 10,73 1,42 5,70 Garanti Faktoring 12,92 -1,82 16,08 Garanti Yat. Ort. 2,41 1,26 -25,06 Gedik Y. Men. Değ. 6,89 -0,43 16,27 Gediz Ambalaj 17,06 -0,06 27,31 Gelecek Varlık Yönetimi 13,50 -1,03 Gen İlaç 12,95 0,39 Gentaş 3,21 -1,23 -28,88 Gersan Elektrik 5,43 -1,09 -11,56 Girişim Elektrik Sanayi 22,10 -1,78 Global Men. Değ. 5,90 -1,17 -1,83 Global Yat. Holding 2,05 -0,97 -41,65 Good-Year 7,91 0,25 -0,73 Göltaş Çimento 38,40 -2,54 -6,44 Gözde Girişim 7,19 2,86 -9,90 GSD Denizcilik 4,60 8,49 88,90 GSD Holding 2,56 5,35 1,99 Gübre Fabrik. 67,80 -1,31 -21,21 Güler Yat. Holding 2,62 1,16 -24,34 Halk GMYO 2,73 -3,19 -10,43 Hatay Tekstil 16,09 -1,95 18,00 Hedef Girişim 2,66 -0,75 5,35 Hedef Holding 3,35 -2,05 Hektaş 8,83 -1,12 65,28 HUB Girişim 9,48 -0,42 -47,91 Hürriyet Gzt. 2,36 4,42 12,38 ICBC Turkey Bank 5,37 0,37 -17,38 İdeal Finansal Teknolojiler 41,18 6,96 205,94 İdealist GMYO 2,03 -0,98 -14,46 İhlas Ev Aletleri 0,96 -1,03 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,83 -2,35 -66,31 İhlas Haber Ajansı 4,26 -3,40 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,58 -2,23 41,63 Info Yatırım 4,73 -1,25 1,27 İntema 36,12 -1,85 -9,47 Inveo Yatırım Holding 28,20 -1,40 94,86 İpek Doğal Enerji 13,49 1,12 3,13 İskenderun Demir Çelik 14,75 0,96 63,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı

Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı

Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu

DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak