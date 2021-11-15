Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,89 0,00 -36,82 Acıpayam Selüloz 15,69 0,45 -7,86 Adel Kalemcilik 23,36 0,60 -30,04 Adese Gayrimenkul 1,10 -9,84 -54,57 Afyon Çimento 3,77 2,17 -26,22 AGESA Hayat Emeklilik 21,00 -0,85 22,55 Ak Enerji 1,83 0,55 -17,19 Akbank 6,97 9,94 3,14 Akçansa 16,23 2,40 0,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 2,15 -20,94 Akfen GMYO 5,89 2,08 125,60 Akın Tekstil 30,12 1,35 -5,16 Akiş GMYO 1,94 9,60 -30,52 Akmerkez GMYO 39,36 -1,11 -36,33 Aksa 23,64 1,37 71,12 Aksa Enerji 7,37 3,80 98,12 Aksigorta 8,24 5,91 -0,83 Aksu Enerji 20,92 6,19 177,19 Alarko Carrıer 292,10 0,78 -19,33 Alarko GMYO 24,34 3,57 -3,91 Alarko Holding 10,96 3,59 28,62 Albaraka Türk 2,14 5,94 10,31 Alcatel Lucent Teletaş 24,34 0,91 -17,94 Alkim Kağıt 14,27 0,63 10,25 Alkim Kimya 17,61 1,38 25,01 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,38 3,76 -5,86 Altınyunus Çeşme 51,40 -0,77 2,88 Anadolu Efes 24,88 1,97 16,47 Anadolu Grubu Holding 30,68 0,26 17,44 Anadolu Hayat Emek. 10,40 2,26 29,43 Anadolu Isuzu 20,14 3,65 11,89 Anadolu Sigorta 6,15 1,99 -14,82 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,76 -0,60 Anel Elektrik 2,33 3,10 -13,18 Arçelik 39,44 6,54 38,59 ARD Bilişim Teknolojileri 50,05 0,10 4,10 Arena Bilgisayar 9,39 1,19 -13,87 Armada Bilgisayar 55,05 -0,36 12,16 Arsan Tekstil 5,00 1,42 25,44 Arzum Ev Aletleri 16,58 -0,24 -31,39 Aselsan 18,02 3,80 -1,26 Ata GMYO 3,80 -1,30 -31,03 Atakule GMYO 2,78 3,73 18,75 Atlantis Yatırım Holding 6,80 3,03 22,30 Atlas Yat. Ort. 1,28 0,79 -26,86 ATP Bilgisayar 49,82 -2,31 Avrasya GMYO 1,80 1,69 -31,28 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 -1,79 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 5,78 -3,18 -3,67 Aydem Enerji 6,59 0,00 Ayen Enerji 5,86 0,51 8,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,10 -2,14 78,20 Aygaz 20,10 -0,40 41,69 Bagfaş 23,06 2,40 15,30 Bak Ambalaj 17,90 2,11 -9,49 Balatacılar Balatacılık 8,75 8,02 6,19 Bantaş Ambalaj 3,09 -0,32 -1,17 Banvit 71,70 1,70 37,88 Başkent Doğalgaz GMYO 14,25 -8,48 Baştaş Başkent Çimento 9,00 -0,77 -48,19 Batı Çimento 13,71 -1,58 191,08 Batısöke Çimento 2,36 1,29 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,12 0,56 -32,89 Bera Holding 10,07 -0,20 -50,35 Berkosan Yalıtım 7,40 -0,27 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 5,88 1,03 45,54 Beyaz Filo 8,69 0,23 -13,78 Bilici Yatırım 14,65 2,45 164,76 Bim Mağazalar 67,20 0,60 -5,74 Biotrend Çevre ve Enerji 22,06 4,55 Birko Mensucat 0,96 -3,03 -13,51 Birleşim Mühendislik 9,58 -3,04 Birlik Mensucat 2,00 -0,99 -42,20 Bizim Mağazaları 12,89 1,90 -13,92 BMS Çelik Hasır 7,97 -0,13 Boğaziçi Beton Sanayi 4,55 3,17 Borusan Mannesmann 26,30 1,62 -5,40 Borusan Yat. Paz. 370,60 1,84 -18,42 Bosch Fren Sistemleri 845,50 1,38 -31,24 Bossa 27,58 1,62 54,51 Brisa 23,92 2,49 23,53 Burçelik 20,92 0,67 -0,48 Burçelik Vana 20,58 1,48 -58,56 Bursa Çimento 4,16 0,97 -16,43 Carrefoursa 38,82 0,57 -45,93 Casa Emtia Petrol 124,10 4,20 17,08 Ceo Event Medya 9,75 -0,61 51,63 Coca Cola İçecek 94,15 2,06 48,25 Cosmos Yat. Holding 10,25 -1,91 27,17 Credıtwest Faktorıng 4,64 2,43 -20,95 Çan2 Termik 11,43 -1,80 Çelebi 187,20 -0,53 2,56 Çelik Halat 6,79 2,88 -25,37 Çemaş Döküm 1,18 1,72 -30,69 Çemtaş 15,26 1,06 -2,87 Çimbeton 201,20 0,05 -32,14 Çimentaş 26,24 0,00 -27,43 Çimsa 29,26 1,60 64,38 Çuhadaroğlu Metal 9,03 0,11 18,70 Dagi Giyim 2,65 -1,12 -22,20 Dagi Yatırım Holding 10,83 -0,09 -16,05 Dardanel 2,65 1,15 -50,23 Datagate Bilgisayar 12,58 -0,32 -21,91 Demısaş Döküm 8,29 -1,54 28,02 Denge Holding 1,39 -1,42 -54,24 Deniz GMYO 1,71 2,40 -7,17 Derimod 8,73 -0,80 -10,37 Derlüks Yatırım Holding 4,74 0,21 -46,26 Desa Deri 8,35 -1,76 -14,27 Despec Bilgisayar 9,02 1,23 -30,93 Deva Holding 24,20 0,92 0,59 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,86 0,74 0,79 Diriteks Diriliş Tekstil 4,45 9,88 19,30 Ditaş Doğan 17,96 -1,10 38,09 DO-CO 920,50 -1,01 46,11 Doğan Burda 123,70 9,96 451,25 Doğan Holding 2,94 4,63 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,00 -2,96 Doğu Aras Enerji 104,40 -4,66 Doğusan 3,36 5,00 -7,47 Doğuş GMYO 8,95 -0,33 9,55 Doğuş Otomotiv 42,50 -3,41 63,94 Döktaş Dökümcülük 32,70 -0,30 6,79 Duran Doğan Basım 14,59 -1,68 39,08 Dyo Boya 9,42 0,53 -16,25 Eczacıbaşı İlaç 6,57 3,96 -8,77 Eczacıbaşı Yatırım 39,40 3,09 46,36 E-Data Teknoloji 9,58 -0,31 Edip Gayrimenkul 3,78 -2,33 13,86 Ege Endüstri 1.513,00 6,40 -9,12 Ege Gübre 175,60 1,15 22,41 Ege Profil 31,44 0,00 -16,49 Ege Seramik 13,57 0,74 40,44 Egeplast 21,96 -0,72 -34,05 Ekiz Kimya 5,96 0,17 -16,41 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret 17,93 Emek Elektrik 2,67 0,75 -6,49 Eminiş Ambalaj 17,89 -0,17 -51,44 Emlak Konut GMYO 2,18 5,83 3,09 Enerjisa Enerji 11,78 2,08 2,16 Enka İnşaat 13,16 7,43 86,88 Erbosan 123,80 -1,35 205,27 Ereğli Demir Çelik 20,16 3,01 53,47 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,11 -0,96 Ersu Gıda 4,57 2,47 -7,49 Escar Turizm Taşımacılık 23,04 0,44 Escort Teknoloji 4,72 -0,42 -28,16 Esenboğa Elektrik 28,80 0,14 51,37 Etiler Gıda 5,15 0,78 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 3,68 -2,65 -3,65 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 -1,75 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,60 -0,55 -18,94 Euro Yatırım Holding 1,76 -2,76 -38,03 Europap Tezol Kağıt 13,93 -0,14 Fade Gıda 6,74 0,15 29,57 Fenerbahçe Futbol 29,90 0,13 1,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -0,87 -22,66 F-M İzmit Piston 110,40 2,41 -9,95 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,48 1,20 3,45 Ford Otosan 220,30 2,90 80,37 Formet Metal ve Cam 1,21 -0,82 -50,68 Frigo Pak Gıda 2,63 4,78 1,54 Galata Wind Enerji 4,77 -0,63 Galatasaray Sportif 4,15 2,72 2,47 Garanti Bankası 11,63 9,92 14,57 Garanti Faktoring 13,80 9,96 23,99 Garanti Yat. Ort. 2,61 7,41 -18,84 Gedik Y. Men. Değ. 6,84 0,59 15,42 Gediz Ambalaj 16,31 -1,33 21,72 Gelecek Varlık Yönetimi 13,31 -0,45 Gen İlaç 12,66 -1,48 Gentaş 3,26 2,84 -27,77 Gersan Elektrik 5,38 0,75 -12,38 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret 2,97 10,00 Girişim Elektrik Sanayi 22,06 1,57 Global Men. Değ. 5,87 0,00 -2,33 Global Yat. Holding 2,04 2,00 -41,93 Good-Year 8,44 1,81 5,92 Göltaş Çimento 37,96 0,69 -7,51 Gözde Girişim 8,01 9,88 0,38 GSD Denizcilik 4,12 -2,83 69,19 GSD Holding 2,61 3,57 3,98 Gübre Fabrik. 68,90 3,38 -19,93 Güler Yat. Holding 2,87 4,36 -17,12 Halk GMYO 2,72 -0,37 -10,76 Hatay Tekstil 16,08 0,63 17,93 Hedef Girişim 2,67 0,75 5,75 Hedef Holding 3,59 1,13 Hektaş 8,87 0,91 66,03 HUB Girişim 9,30 -0,21 -48,90 Hürriyet Gzt. 2,32 -1,28 10,48 ICBC Turkey Bank 5,72 4,76 -12,00 İdeal Finansal Teknolojiler 46,70 2,77 246,95 İdealist GMYO 1,96 -2,00 -17,41 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,87 2,35 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,81 0,00 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,07 -0,97 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,59 1,07 41,84 Info Yatırım 4,63 0,87 -0,87 İntema 37,06 4,51 -7,12 Inveo Yatırım Holding 27,72 1,32 91,54 İpek Doğal Enerji 13,95 2,35 6,65 İskenderun Demir Çelik 16,48 6,19 82,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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