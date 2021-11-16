Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,81 -1,64 -37,86 Acıpayam Selüloz 15,54 -0,96 -8,74 Adel Kalemcilik 22,96 -1,71 -31,23 Adese Gayrimenkul 1,04 -5,45 -57,05 Afyon Çimento 3,70 -1,86 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 20,90 -0,48 21,97 Ak Enerji 1,80 -1,64 -18,55 Akbank 7,03 0,86 4,03 Akçansa 16,31 0,49 1,29 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -2,63 -23,02 Akfen GMYO 5,72 -2,89 119,09 Akın Tekstil 29,78 -1,13 -6,23 Akiş GMYO 1,88 -3,09 -32,67 Akmerkez GMYO 38,64 -1,83 -37,50 Aksa 23,84 0,85 72,57 Aksa Enerji 7,73 4,88 107,80 Aksigorta 8,12 -1,46 -2,28 Aksu Enerji 21,30 1,82 182,22 Alarko Carrıer 288,10 -1,37 -20,43 Alarko GMYO 23,82 -2,14 -5,96 Alarko Holding 10,85 -1,00 27,33 Albaraka Türk 2,01 -6,07 3,61 Alcatel Lucent Teletaş 24,26 -0,33 -18,21 Alkim Kağıt 14,00 -1,89 8,16 Alkim Kimya 17,13 -2,73 21,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,38 0,00 -5,86 Altınyunus Çeşme 51,15 -0,49 2,38 Anadolu Efes 24,76 -0,48 15,91 Anadolu Grubu Holding 31,76 3,52 21,57 Anadolu Hayat Emek. 10,21 -1,83 27,06 Anadolu Isuzu 20,54 1,99 14,11 Anadolu Sigorta 6,00 -2,44 -16,90 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,37 -1,97 Anel Elektrik 2,26 -3,00 -15,79 Arçelik 39,00 -1,12 37,04 ARD Bilişim Teknolojileri 50,70 1,30 5,45 Arena Bilgisayar 9,51 1,28 -12,77 Armada Bilgisayar 52,90 -3,91 7,78 Arsan Tekstil 4,93 -1,40 23,69 Arzum Ev Aletleri 16,40 -1,09 -32,13 Aselsan 17,82 -1,11 -2,36 Ata GMYO 3,72 -2,11 -32,49 Atakule GMYO 2,70 -2,88 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,78 -0,29 21,94 Atlas Yat. Ort. 1,27 -0,78 -27,43 ATP Bilgisayar 50,00 0,36 Avrasya GMYO 1,76 -2,22 -32,81 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -2,74 -33,44 Avrupa Yatırım Holding 5,92 2,42 -1,33 Aydem Enerji 6,56 -0,46 Ayen Enerji 6,02 2,73 11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,10 0,00 78,20 Aygaz 19,65 -2,24 38,51 Bagfaş 23,30 1,04 16,50 Bak Ambalaj 17,49 -2,29 -11,56 Balatacılar Balatacılık 8,50 -2,86 3,16 Bantaş Ambalaj 3,05 -1,29 -2,45 Banvit 70,90 -1,12 36,35 Başkent Doğalgaz GMYO 15,67 9,96 Baştaş Başkent Çimento 9,00 0,00 -48,19 Batı Çimento 13,49 -1,60 186,41 Batısöke Çimento 2,42 2,54 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,12 0,00 -32,89 Bera Holding 10,27 1,99 -49,36 Berkosan Yalıtım 7,18 -2,97 -19,51 Beşiktaş Futbol Yat. 5,76 -2,04 42,57 Beyaz Filo 8,60 -1,04 -14,68 Bilici Yatırım 14,45 -1,37 161,14 Bim Mağazalar 66,35 -1,26 -6,94 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 -4,17 Birko Mensucat 0,97 1,04 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,56 -0,21 Birlik Mensucat 1,97 -1,50 -43,06 Bizim Mağazaları 12,84 -0,39 -14,25 BMS Çelik Hasır 8,20 2,89 Boğaziçi Beton Sanayi 4,42 -2,86 Borusan Mannesmann 25,66 -2,43 -7,70 Borusan Yat. Paz. 360,50 -2,73 -20,64 Bosch Fren Sistemleri 837,20 -0,98 -31,92 Bossa 28,36 2,83 58,88 Brisa 23,74 -0,75 22,60 Burçelik 20,58 -1,63 -2,09 Burçelik Vana 20,14 -2,14 -59,44 Bursa Çimento 4,12 -0,96 -17,23 Carrefoursa 38,28 -1,39 -46,69 Casa Emtia Petrol 123,00 -0,89 16,04 Ceo Event Medya 9,86 1,13 53,34 Coca Cola İçecek 92,85 -1,38 46,20 Cosmos Yat. Holding 9,97 -2,73 23,70 Credıtwest Faktorıng 4,77 2,80 -18,74 Çan2 Termik 11,43 0,00 Çelebi 183,80 -1,82 0,70 Çelik Halat 6,46 -4,86 -28,99 Çemaş Döküm 1,16 -1,69 -31,87 Çemtaş 15,38 0,79 -2,11 Çimbeton 197,40 -1,89 -33,42 Çimentaş 25,90 -1,30 -28,37 Çimsa 28,96 -1,03 62,70 Çuhadaroğlu Metal 8,84 -2,10 16,20 Dagi Giyim 2,59 -2,26 -23,97 Dagi Yatırım Holding 10,48 -3,23 -18,76 Dardanel 2,61 -1,51 -50,99 Datagate Bilgisayar 12,22 -2,86 -24,15 Demısaş Döküm 8,33 0,48 28,64 Denge Holding 1,37 -1,44 -54,90 Deniz GMYO 1,65 -3,51 -10,43 Derimod 8,66 -0,80 -11,09 Derlüks Yatırım Holding 4,57 -3,59 -48,19 Desa Deri 8,83 5,75 -9,34 Despec Bilgisayar 9,00 -0,22 -31,09 Deva Holding 24,28 0,33 0,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,69 -1,57 -0,79 Diriteks Diriliş Tekstil 4,89 9,89 31,10 Ditaş Doğan 18,96 5,57 45,78 DO-CO 930,00 1,03 47,62 Doğan Burda 136,00 9,94 506,06 Doğan Holding 2,84 -3,40 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 -2,21 -5,11 Doğu Aras Enerji 94,60 -9,39 Doğusan 3,23 -3,87 -11,05 Doğuş GMYO 8,86 -1,01 8,45 Doğuş Otomotiv 43,90 3,29 69,34 Döktaş Dökümcülük 32,00 -2,14 4,51 Duran Doğan Basım 15,06 3,22 43,57 Dyo Boya 9,22 -2,12 -18,02 Eczacıbaşı İlaç 6,40 -2,59 -11,14 Eczacıbaşı Yatırım 40,16 1,93 49,19 E-Data Teknoloji 9,43 -1,57 Edip Gayrimenkul 3,69 -2,38 11,14 Ege Endüstri 1.491,50 -1,42 -10,41 Ege Gübre 174,00 -0,91 21,29 Ege Profil 30,50 -2,99 -18,98 Ege Seramik 13,33 -1,77 37,96 Egeplast 21,56 -1,82 -35,26 Ekiz Kimya 6,00 0,67 -15,85 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret 19,72 9,98 Emek Elektrik 2,69 0,75 -5,79 Eminiş Ambalaj 17,60 -1,62 -52,23 Emlak Konut GMYO 2,09 -4,13 -1,16 Enerjisa Enerji 11,74 -0,34 1,82 Enka İnşaat 12,35 -6,16 75,38 Erbosan 120,90 -2,34 198,11 Ereğli Demir Çelik 19,50 -3,27 48,44 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,03 -2,57 Ersu Gıda 4,59 0,44 -7,09 Escar Turizm Taşımacılık 25,34 9,98 Escort Teknoloji 4,61 -2,33 -29,83 Esenboğa Elektrik 28,06 -2,57 47,48 Etiler Gıda 5,36 4,08 34,67 Euro Kapital Yat. Ort. 3,51 -4,62 -8,10 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,00 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,53 -1,94 -20,52 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 13,86 -0,50 Fade Gıda 6,54 -2,97 25,73 Fenerbahçe Futbol 29,52 -1,27 -0,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 0,00 -22,66 F-M İzmit Piston 107,50 -2,63 -12,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,02 -3,41 -0,08 Ford Otosan 212,30 -3,63 73,82 Formet Metal ve Cam 1,22 0,83 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,64 0,38 1,93 Galata Wind Enerji 4,83 1,26 Galatasaray Sportif 4,08 -1,69 0,74 Garanti Bankası 12,07 3,78 18,91 Garanti Faktoring 12,93 -6,30 16,17 Garanti Yat. Ort. 2,45 -6,13 -23,82 Gedik Y. Men. Değ. 6,74 -1,46 13,73 Gediz Ambalaj 15,72 -3,62 17,31 Gelecek Varlık Yönetimi 13,08 -1,73 Gen İlaç 12,31 -2,76 Gentaş 3,35 2,76 -25,78 Gersan Elektrik 5,31 -1,30 -13,52 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret 2,90 -2,36 Girişim Elektrik Sanayi 21,32 -3,35 Global Men. Değ. 5,76 -1,87 -4,16 Global Yat. Holding 2,13 4,41 -39,37 Good-Year 8,35 -1,07 4,79 Göltaş Çimento 37,36 -1,58 -8,98 Gözde Girişim 7,66 -4,37 -4,01 GSD Denizcilik 3,96 -3,88 62,62 GSD Holding 2,53 -3,07 0,80 Gübre Fabrik. 72,35 5,01 -15,92 Güler Yat. Holding 2,74 -4,53 -20,87 Halk GMYO 2,68 -1,47 -12,07 Hatay Tekstil 15,82 -1,62 16,02 Hedef Girişim 2,61 -2,25 3,37 Hedef Holding 3,44 -4,18 Hektaş 8,81 -0,68 64,91 HUB Girişim 9,11 -2,04 -49,95 Hürriyet Gzt. 2,30 -0,86 9,52 ICBC Turkey Bank 5,55 -2,97 -14,62 İdeal Finansal Teknolojiler 48,24 3,30 258,40 İdealist GMYO 1,91 -2,55 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,86 -1,15 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,80 -1,23 -67,53 İhlas Haber Ajansı 4,47 9,83 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 0,00 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,51 -1,21 40,12 Info Yatırım 4,74 2,38 1,49 İntema 38,02 2,59 -4,71 Inveo Yatırım Holding 26,72 -3,61 84,63 İpek Doğal Enerji 13,92 -0,22 6,42 İskenderun Demir Çelik 15,86 -3,76 75,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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