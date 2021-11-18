Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,74 -0,84 -38,76 Acıpayam Selüloz 15,79 1,74 -7,27 Adel Kalemcilik 23,54 0,60 -29,50 Adese Gayrimenkul 1,07 0,00 -55,81 Afyon Çimento 3,76 -0,79 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 20,48 0,00 19,51 Ak Enerji 1,85 2,21 -16,29 Akbank 7,25 1,97 7,28 Akçansa 16,72 0,54 3,84 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19 Akfen GMYO 5,55 -0,89 112,58 Akın Tekstil 29,52 -0,34 -7,05 Akiş GMYO 1,81 -9,95 -35,18 Akmerkez GMYO 38,94 1,09 -36,34 Aksa 23,58 -0,34 70,69 Aksa Enerji 7,78 1,17 109,14 Aksigorta 7,98 -0,25 -3,96 Aksu Enerji 21,06 0,00 179,04 Alarko Carrıer 290,00 1,47 -19,91 Alarko GMYO 24,76 1,64 -2,25 Alarko Holding 10,98 -0,81 28,85 Albaraka Türk 2,07 0,49 6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,32 -0,65 -18,00 Alkim Kağıt 14,10 0,28 8,93 Alkim Kimya 17,80 3,25 26,36 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,32 -2,22 -9,95 Altınyunus Çeşme 50,60 -0,78 1,28 Anadolu Efes 24,70 -0,40 15,63 Anadolu Grubu Holding 33,22 3,75 27,16 Anadolu Hayat Emek. 10,30 -0,48 28,18 Anadolu Isuzu 20,80 0,78 15,56 Anadolu Sigorta 6,05 0,00 -16,21 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,79 2,59 Anel Elektrik 2,25 0,45 -16,16 Arçelik 40,98 3,28 44,00 ARD Bilişim Teknolojileri 51,30 2,09 6,70 Arena Bilgisayar 9,77 3,72 -10,39 Armada Bilgisayar 53,20 1,62 8,39 Arsan Tekstil 4,78 -1,85 19,92 Arzum Ev Aletleri 16,45 0,49 -31,92 Aselsan 18,64 2,93 2,14 Ata GMYO 3,60 -3,23 -34,66 Atakule GMYO 2,70 -0,74 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,82 0,29 22,66 Atlas Yat. Ort. 1,26 -0,79 -28,00 ATP Bilgisayar 49,28 1,52 Avrasya GMYO 1,72 -1,71 -34,33 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 2,40 -33,44 Avrupa Yatırım Holding 5,81 -0,51 -3,17 Aydem Enerji 6,49 -0,46 Ayen Enerji 6,04 -0,49 11,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 0,00 77,31 Aygaz 20,62 0,10 45,35 Bagfaş 25,80 3,12 29,00 Bak Ambalaj 17,60 1,44 -11,01 Balatacılar Balatacılık 8,00 -3,03 -2,91 Bantaş Ambalaj 3,06 0,00 -2,13 Banvit 70,70 -0,56 35,96 Başkent Doğalgaz GMYO 15,51 -9,98 Baştaş Başkent Çimento 8,65 -3,78 -50,20 Batı Çimento 14,00 5,34 197,24 Batısöke Çimento 2,34 -2,50 -4,10 Bayrak Taban Sanayi 6,97 -1,27 -34,31 Bera Holding 10,66 5,75 -47,44 Berkosan Yalıtım 7,01 -0,99 -21,41 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 0,00 44,31 Beyaz Filo 8,47 -0,70 -15,97 Bilici Yatırım 14,82 -0,34 167,83 Bim Mağazalar 66,95 2,29 -3,18 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 -0,84 Birko Mensucat 0,98 1,03 -11,71 Birleşim Mühendislik 9,29 -0,11 Birlik Mensucat 2,08 -3,70 -39,88 Bizim Mağazaları 13,08 1,79 -12,65 BMS Çelik Hasır 8,00 -0,50 Boğaziçi Beton Sanayi 4,41 -0,90 Borusan Mannesmann 25,80 0,31 -7,19 Borusan Yat. Paz. 353,70 -0,59 -22,14 Bosch Fren Sistemleri 845,00 -0,35 -31,28 Bossa 28,14 0,57 57,65 Brisa 24,60 1,57 27,04 Burçelik 20,50 -0,58 -2,47 Burçelik Vana 20,00 -0,40 -59,73 Bursa Çimento 4,19 0,96 -15,82 Carrefoursa 40,30 6,28 -43,87 Casa Emtia Petrol 118,00 -1,67 11,32 Ceo Event Medya 9,83 -0,30 52,88 Coca Cola İçecek 94,05 0,27 48,09 Cosmos Yat. Holding 10,05 4,69 24,69 Credıtwest Faktorıng 4,80 -1,84 -18,23 Çan2 Termik 11,66 -1,02 Çelebi 179,20 -1,81 -1,82 Çelik Halat 7,68 9,87 -15,58 Çemaş Döküm 1,19 1,71 -30,11 Çemtaş 15,36 0,26 -2,24 Çimbeton 201,40 1,97 -32,07 Çimentaş 25,64 -0,23 -29,09 Çimsa 28,92 -0,48 62,47 Çuhadaroğlu Metal 8,66 -2,15 13,84 Dagi Giyim 2,60 0,39 -23,67 Dagi Yatırım Holding 10,38 1,76 -19,53 Dardanel 2,58 -1,53 -51,55 Datagate Bilgisayar 12,10 0,41 -24,89 Demısaş Döküm 8,27 0,00 27,71 Denge Holding 1,36 0,00 -55,22 Deniz GMYO 1,64 -0,61 -10,97 Derimod 8,41 -1,29 -13,66 Derlüks Yatırım Holding 4,53 -0,44 -48,64 Desa Deri 8,51 1,31 -12,63 Despec Bilgisayar 8,92 0,11 -31,70 Deva Holding 24,72 0,00 2,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,59 -0,19 -1,72 Diriteks Diriliş Tekstil 4,51 -7,58 20,91 Ditaş Doğan 22,92 9,98 76,23 DO-CO 1.015,60 8,22 61,21 Doğan Burda 164,50 9,96 633,07 Doğan Holding 2,94 1,73 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 -0,45 -4,25 Doğu Aras Enerji 95,50 -0,52 Doğusan 3,04 -2,25 -16,28 Doğuş GMYO 8,69 -1,36 6,36 Doğuş Otomotiv 44,04 0,69 69,88 Döktaş Dökümcülük 30,68 -1,92 0,20 Duran Doğan Basım 14,40 0,21 37,27 Dyo Boya 9,25 0,22 -17,76 Eczacıbaşı İlaç 6,53 1,08 -9,33 Eczacıbaşı Yatırım 41,00 -1,20 52,31 E-Data Teknoloji 9,82 4,69 Edip Gayrimenkul 3,57 -2,46 7,53 Ege Endüstri 1.480,40 -1,63 -11,08 Ege Gübre 183,80 4,14 28,12 Ege Profil 30,30 -0,92 -19,51 Ege Seramik 13,98 4,56 44,68 Egeplast 21,54 1,22 -35,32 Ekiz Kimya 6,01 -0,50 -15,71 Elite Naturel Organik Gıda 18,15 -1,79 Emek Elektrik 2,78 1,09 -2,64 Eminiş Ambalaj 17,15 -2,00 -53,45 Emlak Konut GMYO 2,15 -1,38 1,67 Enerjisa Enerji 12,15 1,84 5,37 Enka İnşaat 13,11 2,90 86,17 Erbosan 119,00 0,42 193,43 Ereğli Demir Çelik 21,02 4,37 60,01 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,04 -0,98 Ersu Gıda 4,55 -0,66 -7,89 Escar Turizm Taşımacılık 25,34 -0,78 Escort Teknoloji 4,61 -0,65 -29,83 Esenboğa Elektrik 27,58 -0,79 44,96 Etiler Gıda 5,26 -1,68 32,16 Euro Kapital Yat. Ort. 3,41 -5,01 -10,72 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -0,58 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,78 0,53 -14,89 Euro Yatırım Holding 1,81 3,43 -36,27 Europap Tezol Kağıt 13,85 -0,36 Fade Gıda 6,59 -1,05 26,69 Fenerbahçe Futbol 29,60 0,00 0,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 0,44 -22,66 F-M İzmit Piston 109,00 0,83 -11,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,15 -0,45 0,92 Ford Otosan 225,50 1,30 84,63 Formet Metal ve Cam 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 2,60 0,00 0,38 Galata Wind Enerji 5,01 2,24 Galatasaray Sportif 4,17 -0,24 2,96 Garanti Bankası 12,24 2,86 20,58 Garanti Faktoring 12,79 -0,08 14,91 Garanti Yat. Ort. 2,44 0,41 -24,13 Gedik Y. Men. Değ. 6,81 0,00 14,92 Gediz Ambalaj 16,56 0,36 23,58 Gelecek Varlık Yönetimi 12,80 -1,92 Gen İlaç 12,65 0,56 Gentaş 3,47 -1,42 -23,12 Gersan Elektrik 5,33 0,38 -13,19 Gimat Mağazacılık 2,35 -9,96 Girişim Elektrik Sanayi 23,18 7,12 Global Men. Değ. 5,84 -0,17 -2,83 Global Yat. Holding 2,08 -1,42 -40,79 Good-Year 8,44 1,20 5,92 Göltaş Çimento 37,62 -0,84 -8,34 Gözde Girişim 8,21 3,40 2,88 GSD Denizcilik 3,94 -1,75 61,80 GSD Holding 2,59 3,19 3,19 Gübre Fabrik. 72,50 -0,28 -15,75 Güler Yat. Holding 2,72 -0,73 -21,45 Halk GMYO 2,67 -1,84 -12,40 Hatay Tekstil 15,65 -0,76 14,77 Hedef Girişim 2,65 -0,75 4,96 Hedef Holding 3,65 -1,08 Hektaş 9,01 0,45 68,65 HUB Girişim 9,40 2,06 -48,35 Hürriyet Gzt. 2,33 0,00 10,95 ICBC Turkey Bank 5,60 0,54 -13,85 İdeal Finansal Teknolojiler 46,46 0,52 245,17 İdealist GMYO 1,89 -1,05 -20,36 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,80 -2,44 -67,53 İhlas Haber Ajansı 4,53 0,44 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,69 1,36 43,99 Info Yatırım 4,86 3,40 4,06 İntema 36,38 0,17 -8,82 Inveo Yatırım Holding 27,00 -2,67 86,56 İpek Doğal Enerji 13,84 -0,22 5,81 İskenderun Demir Çelik 16,72 3,79 85,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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