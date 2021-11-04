Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.11.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,050,60-34,75
Acıpayam Selüloz15,730,96-7,62
Adel Kalemcilik23,860,42-28,54
Adese Gayrimenkul1,259,65-55,36
Afyon Çimento3,591,99-29,75
AGESA Hayat Emeklilik21,260,0024,07
Ak Enerji1,951,56-11,76
Akbank6,260,97-7,37
Akçansa15,040,87-6,60
Akdeniz Yatırım Hold.1,902,70-20,94
Akfen GMYO5,503,38110,66
Akın Tekstil30,62-0,65-3,59
Akiş GMYO1,811,69-35,18
Akmerkez GMYO37,382,02-39,54
Aksa23,562,7070,54
Aksa Enerji7,330,8397,04
Aksigorta7,332,52-11,78
Aksu Enerji18,300,05142,47
Alarko Carrıer289,701,79-20,31
Alarko GMYO23,102,30-8,81
Alarko Holding10,393,9021,93
Albaraka Türk1,941,040,00
Alcatel Lucent Teletaş27,081,35-8,70
Alkim Kağıt14,350,6310,87
Alkim Kimya16,811,4519,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,450,00-1,08
Altınyunus Çeşme53,052,026,18
Anadolu Efes24,341,7613,94
Anadolu Grubu Holding28,501,579,09
Anadolu Hayat Emek.10,300,9828,18
Anadolu Isuzu20,141,4611,89
Anadolu Sigorta5,991,18-17,04
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,04-0,10

Anel Elektrik2,393,91-10,94
Arçelik34,881,1022,56
ARD Bilişim Teknolojileri50,200,204,41
Arena Bilgisayar9,290,22-14,79
Armada Bilgisayar54,550,9311,15
Arsan Tekstil4,831,6821,18
Arzum Ev Aletleri17,101,30-29,24
Aselsan16,340,62-10,47
Ata GMYO3,890,52-29,40
Atakule GMYO2,681,1314,48
Atlantis Yatırım Holding6,301,6113,31
Atlas Yat. Ort.1,300,78-25,71
ATP Bilgisayar49,303,31

Avrasya GMYO1,821,68-30,52
Avrasya Petrol ve Tur.2,301,32-28,13
Avrupa Yatırım Holding6,23-0,163,83
Aydem Enerji7,002,19

Ayen Enerji6,031,0111,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,041,4277,67
Aygaz18,270,4428,79
Bagfaş20,58-0,392,90
Bak Ambalaj19,391,78-1,95
Balatacılar Balatacılık9,119,8910,56
Bantaş Ambalaj3,191,922,03
Banvit65,250,4625,48
Başkent Doğalgaz GMYO28,04-9,96

Baştaş Başkent Çimento9,200,33-47,04
Batı Çimento14,81-0,47214,44
Batısöke Çimento2,390,84-2,05
Bayrak Taban Sanayi7,330,69-30,91
Bera Holding9,490,74-53,21
Berkosan Yalıtım7,592,02-14,91
Beşiktaş Futbol Yat.6,101,8450,99
Beyaz Filo8,851,03-12,20
Bilici Yatırım15,294,23176,33
Bim Mağazalar65,251,08-8,48
Biotrend Çevre ve Enerji21,70-3,12

Birko Mensucat1,031,98-7,21
Birleşim Mühendislik10,440,48

Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları12,661,44-15,45
BMS Çelik Hasır7,910,13

Boğaziçi Beton Sanayi4,501,12

Borusan Mannesmann24,544,07-11,73
Borusan Yat. Paz.338,702,30-25,44
Bosch Fren Sistemleri822,801,21-33,09
Bossa27,02-0,3051,37
Brisa22,781,2417,65
Burçelik21,56-0,372,57
Burçelik Vana20,940,38-57,83
Bursa Çimento3,851,85-22,65
Carrefoursa39,000,88-45,68
Casa Emtia Petrol112,700,366,32
Ceo Event Medya8,602,8733,75
Coca Cola İçecek90,600,1142,66
Cosmos Yat. Holding10,820,0934,24
Credıtwest Faktorıng4,660,65-20,61
Çan2 Termik12,12-6,77

Çelebi186,208,572,01
Çelik Halat6,492,53-28,66
Çemaş Döküm1,171,74-31,28
Çemtaş14,830,20-5,61
Çimbeton206,401,33-30,39
Çimentaş26,020,08-28,04
Çimsa29,002,9862,92
Çuhadaroğlu Metal9,250,4321,59
Dagi Giyim2,761,47-18,98
Dagi Yatırım Holding11,701,65-9,30
Dardanel2,921,39-45,16
Datagate Bilgisayar12,92-0,54-19,80
Demısaş Döküm8,680,7034,04
Denge Holding1,343,08-55,88
Deniz GMYO1,682,44-8,80
Derimod8,62-0,69-11,50
Derlüks Yatırım Holding5,142,59-41,72
Desa Deri8,210,49-15,71
Despec Bilgisayar9,130,44-30,09
Deva Holding23,602,25-1,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,880,550,97
Diriteks Diriliş Tekstil3,901,304,56
Ditaş Doğan17,810,2836,94
DO-CO900,002,6242,86
Doğan Burda76,608,19241,35
Doğan Holding2,802,94-6,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,38-5,182,19
Doğusan4,30-1,15-1,83
Doğuş GMYO8,780,927,47
Doğuş Otomotiv33,840,3030,54
Döktaş Dökümcülük30,004,17-2,02
Duran Doğan Basım15,41-0,2646,90
Dyo Boya9,701,36-13,76
Eczacıbaşı İlaç5,931,54-17,66
Eczacıbaşı Yatırım37,642,1739,83
E-Data Teknoloji9,430,64

Edip Gayrimenkul3,770,2713,55
Ege Endüstri1.312,700,52-21,15
Ege Gübre175,90-1,0722,62
Ege Profil32,700,00-13,14
Ege Seramik13,39-0,8138,58
Egeplast23,000,61-30,93
Ekiz Kimya6,091,67-14,59
Emek Elektrik3,012,735,42
Eminiş Ambalaj18,51-0,48-49,76
Emlak Konut GMYO2,011,01-4,95
Enerjisa Enerji11,59-0,860,52
Enka İnşaat10,970,9255,78
Erbosan138,802,81242,25
Ereğli Demir Çelik18,990,2144,56
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,270,00

Ersu Gıda5,123,023,64
Escar Turizm Taşımacılık22,14-0,72

Escort Teknoloji4,961,22-24,51
Esenboğa Elektrik28,361,7249,06
Etiler Gıda4,851,6821,86
Euro Kapital Yat. Ort.4,03-2,665,51
Euro Trend Yat. Ort.3,280,61-7,30
Euro Yat. Ort.3,43-0,87-22,77
Euro Yatırım Holding1,751,16-38,38
Europap Tezol Kağıt13,991,97

Fade Gıda7,160,7037,65
Fenerbahçe Futbol30,761,184,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,361,72-19,94
F-M İzmit Piston109,502,05-10,68
Fonet Bilgi Teknolojileri13,121,160,69
Ford Otosan203,100,5466,29
Formet Metal ve Cam1,273,25-48,23
Frigo Pak Gıda2,64-5,381,93
Galata Wind Enerji4,904,26

Galatasaray Sportif4,375,567,90
Garanti Bankası10,501,163,44
Garanti Faktoring12,998,3416,71
Garanti Yat. Ort.2,63-2,95-18,22
Gedik Y. Men. Değ.6,972,0517,62
Gediz Ambalaj16,232,0821,12
Gelecek Varlık Yönetimi13,210,08

Gen İlaç12,631,36

Gentaş3,231,89-28,43
Gersan Elektrik5,892,43-4,07
Girişim Elektrik Sanayi22,94-0,17

Global Men. Değ.6,043,600,50
Global Yat. Holding1,947,78-44,78
Good-Year7,850,38-1,48
Göltaş Çimento40,606,17-1,08
Gözde Girişim7,05-0,98-11,65
GSD Denizcilik4,001,7864,26
GSD Holding2,432,53-3,19
Gübre Fabrik.69,301,61-19,47
Güler Yat. Holding2,530,80-26,94
Halk GMYO2,889,92-5,51
Hatay Tekstil17,021,7924,82
Hedef Girişim2,72-0,377,73
Hedef Holding3,441,18

Hektaş9,090,6670,15
HUB Girişim9,621,58-47,14
Hürriyet Gzt.2,370,8512,86
ICBC Turkey Bank5,401,50-16,92
İdeal Finansal Teknolojiler38,34-0,73184,84
İdealist GMYO2,050,00-13,61
İhlas Ev Aletleri0,941,08-49,55
İhlas Gayrimenkul0,841,20-32,80
İhlas Gazetecilik0,840,00-65,90
İhlas Haber Ajansı4,73-6,52

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,781,30-31,58
İndeks Bilgisayar6,780,8945,93
Info Yatırım4,58-0,22-1,94
İntema35,643,54-10,68
Inveo Yatırım Holding28,983,43100,25
İpek Doğal Enerji13,082,510,00
İskenderun Demir Çelik13,590,5950,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı Asgari ücrette yüzde 25-30 arası artış bekleniyor! İşte masadaki zamlı maaşlar 13:24 Asgari ücrette yüzde 25-30 arası artış bekleniyor! İşte masadaki zamlı maaşlar Gözaltına alındığı esnada 13:05 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti
Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu 12:28 Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi

Son Dakika Haberleri
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
13:04 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek         
13:35
Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor         
13:25
Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var         
13:19
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
11:47
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken öneri: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken öneri: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
11:06
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 13:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement