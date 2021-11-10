Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,02
|-0,20
|-35,14
|Acıpayam Selüloz
|15,61
|-1,14
|-8,33
|Adel Kalemcilik
|23,40
|-1,27
|-29,92
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|2,68
|-52,51
|Afyon Çimento
|3,69
|1,37
|-27,79
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,50
|0,94
|25,47
|Ak Enerji
|1,82
|0,00
|-17,65
|Akbank
|6,30
|0,00
|-6,78
|Akçansa
|15,64
|-0,45
|-2,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-0,54
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,39
|0,00
|106,45
|Akın Tekstil
|30,20
|-1,88
|-4,91
|Akiş GMYO
|1,80
|-0,55
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|37,60
|-0,69
|-39,18
|Aksa
|22,84
|-0,87
|65,33
|Aksa Enerji
|7,12
|0,99
|91,40
|Aksigorta
|7,41
|0,00
|-10,82
|Aksu Enerji
|19,14
|0,68
|153,60
|Alarko Carrıer
|293,10
|-0,68
|-19,37
|Alarko GMYO
|22,98
|0,79
|-9,28
|Alarko Holding
|10,43
|2,46
|22,40
|Albaraka Türk
|1,95
|-1,02
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,26
|-0,55
|-14,83
|Alkim Kağıt
|14,09
|-0,84
|8,86
|Alkim Kimya
|16,32
|-0,37
|15,85
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|0,72
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|52,60
|-0,57
|5,28
|Anadolu Efes
|24,40
|1,16
|14,23
|Anadolu Grubu Holding
|29,94
|0,07
|14,60
|Anadolu Hayat Emek.
|10,20
|-0,58
|26,94
|Anadolu Isuzu
|19,47
|-1,17
|8,17
|Anadolu Sigorta
|6,05
|1,68
|-16,21
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,16
|0,50
|Anel Elektrik
|2,23
|-4,70
|-16,90
|Arçelik
|35,96
|-1,21
|26,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,00
|-0,78
|6,07
|Arena Bilgisayar
|9,48
|-3,46
|-13,05
|Armada Bilgisayar
|55,00
|0,92
|12,06
|Arsan Tekstil
|4,70
|-5,62
|17,91
|Arzum Ev Aletleri
|16,49
|-1,55
|-31,76
|Aselsan
|16,98
|-1,28
|-6,96
|Ata GMYO
|3,83
|0,26
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,65
|-0,75
|13,19
|Atlantis Yatırım Holding
|6,60
|1,69
|18,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|48,70
|1,29
|Avrasya GMYO
|1,82
|-1,62
|-30,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,28
|-0,44
|-28,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,03
|1,34
|0,50
|Aydem Enerji
|6,80
|-0,15
|Ayen Enerji
|5,86
|-4,25
|8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,30
|-0,52
|71,10
|Aygaz
|18,65
|-0,05
|31,46
|Bagfaş
|22,84
|8,56
|14,20
|Bak Ambalaj
|18,24
|-2,46
|-7,77
|Balatacılar Balatacılık
|8,40
|0,48
|1,94
|Bantaş Ambalaj
|3,12
|-1,58
|-0,21
|Banvit
|65,35
|-0,23
|25,67
|Başkent Doğalgaz GMYO
|19,00
|-7,14
|Baştaş Başkent Çimento
|9,07
|0,00
|-47,78
|Batı Çimento
|14,08
|-1,19
|198,94
|Batısöke Çimento
|2,35
|-0,42
|-3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|7,14
|0,28
|-32,70
|Bera Holding
|9,64
|0,84
|-52,47
|Berkosan Yalıtım
|7,48
|-1,84
|-16,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,84
|-1,02
|44,55
|Beyaz Filo
|8,60
|-0,58
|-14,68
|Bilici Yatırım
|14,64
|-0,61
|164,58
|Bim Mağazalar
|66,50
|1,29
|-6,73
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,10
|1,74
|Birko Mensucat
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,27
|-0,39
|Birlik Mensucat
|2,03
|-0,49
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,94
|2,05
|-13,58
|BMS Çelik Hasır
|7,90
|-1,13
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,40
|-1,79
|Borusan Mannesmann
|25,02
|0,48
|-10,00
|Borusan Yat. Paz.
|362,80
|1,09
|-20,14
|Bosch Fren Sistemleri
|836,80
|-1,59
|-31,95
|Bossa
|27,06
|-3,08
|51,60
|Brisa
|22,54
|-0,70
|16,41
|Burçelik
|20,90
|-1,88
|-0,57
|Burçelik Vana
|20,56
|-0,48
|-58,60
|Bursa Çimento
|4,09
|-0,97
|-17,83
|Carrefoursa
|39,26
|0,62
|-45,32
|Casa Emtia Petrol
|113,60
|0,09
|7,17
|Ceo Event Medya
|9,27
|5,82
|44,17
|Coca Cola İçecek
|91,50
|0,22
|44,08
|Cosmos Yat. Holding
|11,02
|2,99
|36,72
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|0,00
|-21,12
|Çan2 Termik
|11,65
|-3,24
|Çelebi
|194,70
|-1,22
|6,67
|Çelik Halat
|6,41
|-2,14
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,16
|-1,69
|-31,87
|Çemtaş
|14,39
|-0,69
|-8,41
|Çimbeton
|205,00
|-1,06
|-30,86
|Çimentaş
|26,24
|-4,02
|-27,43
|Çimsa
|28,38
|0,14
|59,44
|Çuhadaroğlu Metal
|9,40
|-4,76
|23,57
|Dagi Giyim
|2,65
|-2,21
|-22,20
|Dagi Yatırım Holding
|11,29
|-1,48
|-12,48
|Dardanel
|2,58
|-1,90
|-51,55
|Datagate Bilgisayar
|12,65
|-0,71
|-21,48
|Demısaş Döküm
|9,04
|2,73
|39,60
|Denge Holding
|1,45
|-2,03
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,70
|0,00
|-7,71
|Derimod
|8,50
|-2,07
|-12,73
|Derlüks Yatırım Holding
|4,77
|-1,24
|-45,92
|Desa Deri
|8,05
|-1,59
|-17,35
|Despec Bilgisayar
|9,00
|-0,99
|-31,09
|Deva Holding
|24,68
|0,73
|2,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,90
|-0,91
|1,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,81
|0,53
|2,14
|Ditaş Doğan
|17,40
|-1,14
|33,79
|DO-CO
|944,30
|-2,54
|49,89
|Doğan Burda
|93,00
|9,99
|314,44
|Doğan Holding
|2,75
|-0,36
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-2,09
|0,47
|Doğusan
|4,16
|-2,12
|-5,02
|Doğuş GMYO
|9,02
|-1,85
|10,40
|Doğuş Otomotiv
|36,94
|7,57
|42,50
|Döktaş Dökümcülük
|32,92
|-6,48
|7,51
|Duran Doğan Basım
|15,53
|-2,27
|48,05
|Dyo Boya
|9,34
|-1,06
|-16,96
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|-0,33
|-16,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,60
|-0,84
|39,68
|E-Data Teknoloji
|9,49
|2,93
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|-1,06
|12,05
|Ege Endüstri
|1.432,40
|-1,50
|-13,96
|Ege Gübre
|176,90
|0,45
|23,31
|Ege Profil
|31,32
|0,77
|-16,80
|Ege Seramik
|13,31
|-1,55
|37,75
|Egeplast
|22,00
|-3,51
|-33,93
|Ekiz Kimya
|5,99
|0,00
|-15,99
|Emek Elektrik
|2,70
|-7,85
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|18,15
|-0,11
|-50,73
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|0,00
|0,25
|Enerjisa Enerji
|11,56
|-0,69
|0,26
|Enka İnşaat
|11,37
|1,88
|61,46
|Erbosan
|118,20
|-4,37
|191,46
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|-2,09
|46,31
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,25
|0,00
|Ersu Gıda
|4,41
|-4,96
|-10,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,46
|-2,35
|Escort Teknoloji
|4,74
|0,64
|-27,85
|Esenboğa Elektrik
|29,88
|2,96
|57,05
|Etiler Gıda
|5,07
|-0,59
|27,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,94
|-1,75
|3,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|1,46
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,77
|-2,08
|-15,12
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|-2,33
|-40,85
|Europap Tezol Kağıt
|13,83
|-0,65
|Fade Gıda
|6,77
|-1,46
|30,15
|Fenerbahçe Futbol
|30,12
|-1,05
|1,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-1,30
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|108,80
|0,00
|-11,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,33
|0,30
|2,30
|Ford Otosan
|201,70
|-1,27
|65,14
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|2,44
|-0,81
|-5,79
|Galata Wind Enerji
|4,75
|1,28
|Galatasaray Sportif
|4,03
|-1,47
|-0,49
|Garanti Bankası
|10,61
|0,28
|4,52
|Garanti Faktoring
|12,88
|-2,13
|15,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|1,68
|-24,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,86
|-0,87
|15,76
|Gediz Ambalaj
|17,07
|0,00
|27,39
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,56
|-0,59
|Gen İlaç
|12,78
|-0,93
|Gentaş
|3,15
|-3,08
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,39
|-1,82
|-12,21
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,36
|-0,62
|Global Men. Değ.
|5,94
|-0,50
|-1,16
|Global Yat. Holding
|2,02
|-2,42
|-42,50
|Good-Year
|7,86
|-0,38
|-1,36
|Göltaş Çimento
|38,50
|-2,28
|-6,20
|Gözde Girişim
|7,23
|3,43
|-9,40
|GSD Denizcilik
|4,46
|5,19
|83,15
|GSD Holding
|2,53
|4,12
|0,80
|Gübre Fabrik.
|66,35
|-3,42
|-22,89
|Güler Yat. Holding
|2,64
|1,93
|-23,76
|Halk GMYO
|2,75
|-2,48
|-9,78
|Hatay Tekstil
|16,18
|-1,40
|18,66
|Hedef Girişim
|2,66
|-0,75
|5,35
|Hedef Holding
|3,31
|-3,22
|Hektaş
|8,79
|-1,57
|64,54
|HUB Girişim
|9,48
|-0,42
|-47,91
|Hürriyet Gzt.
|2,38
|5,31
|13,33
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|-0,56
|-18,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|39,46
|2,49
|193,16
|İdealist GMYO
|2,05
|0,00
|-13,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-1,03
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|-1,18
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|4,28
|-2,95
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|-2,08
|41,84
|Info Yatırım
|4,85
|1,25
|3,84
|İntema
|36,32
|-1,30
|-8,97
|Inveo Yatırım Holding
|28,40
|-0,70
|96,24
|İpek Doğal Enerji
|13,12
|-1,65
|0,31
|İskenderun Demir Çelik
|14,54
|-0,48
|60,91
(Sürecek)
Kaynak: AA
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