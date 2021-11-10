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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

10.11.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,02-0,20-35,14
Acıpayam Selüloz15,61-1,14-8,33
Adel Kalemcilik23,40-1,27-29,92
Adese Gayrimenkul1,152,68-52,51
Afyon Çimento3,691,37-27,79
AGESA Hayat Emeklilik21,500,9425,47
Ak Enerji1,820,00-17,65
Akbank6,300,00-6,78
Akçansa15,64-0,45-2,87
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-0,54-23,02
Akfen GMYO5,390,00106,45
Akın Tekstil30,20-1,88-4,91
Akiş GMYO1,80-0,55-35,54
Akmerkez GMYO37,60-0,69-39,18
Aksa22,84-0,8765,33
Aksa Enerji7,120,9991,40
Aksigorta7,410,00-10,82
Aksu Enerji19,140,68153,60
Alarko Carrıer293,10-0,68-19,37
Alarko GMYO22,980,79-9,28
Alarko Holding10,432,4622,40
Albaraka Türk1,95-1,020,52
Alcatel Lucent Teletaş25,26-0,55-14,83
Alkim Kağıt14,09-0,848,86
Alkim Kimya16,32-0,3715,85
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,400,72-4,49
Altınyunus Çeşme52,60-0,575,28
Anadolu Efes24,401,1614,23
Anadolu Grubu Holding29,940,0714,60
Anadolu Hayat Emek.10,20-0,5826,94
Anadolu Isuzu19,47-1,178,17
Anadolu Sigorta6,051,68-16,21
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,160,50

Anel Elektrik2,23-4,70-16,90
Arçelik35,96-1,2126,36
ARD Bilişim Teknolojileri51,00-0,786,07
Arena Bilgisayar9,48-3,46-13,05
Armada Bilgisayar55,000,9212,06
Arsan Tekstil4,70-5,6217,91
Arzum Ev Aletleri16,49-1,55-31,76
Aselsan16,98-1,28-6,96
Ata GMYO3,830,26-30,49
Atakule GMYO2,65-0,7513,19
Atlantis Yatırım Holding6,601,6918,71
Atlas Yat. Ort.1,28-0,78-26,86
ATP Bilgisayar48,701,29

Avrasya GMYO1,82-1,62-30,52
Avrasya Petrol ve Tur.2,28-0,44-28,75
Avrupa Yatırım Holding6,031,340,50
Aydem Enerji6,80-0,15

Ayen Enerji5,86-4,258,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,30-0,5271,10
Aygaz18,65-0,0531,46
Bagfaş22,848,5614,20
Bak Ambalaj18,24-2,46-7,77
Balatacılar Balatacılık8,400,481,94
Bantaş Ambalaj3,12-1,58-0,21
Banvit65,35-0,2325,67
Başkent Doğalgaz GMYO19,00-7,14

Baştaş Başkent Çimento9,070,00-47,78
Batı Çimento14,08-1,19198,94
Batısöke Çimento2,35-0,42-3,69
Bayrak Taban Sanayi7,140,28-32,70
Bera Holding9,640,84-52,47
Berkosan Yalıtım7,48-1,84-16,14
Beşiktaş Futbol Yat.5,84-1,0244,55
Beyaz Filo8,60-0,58-14,68
Bilici Yatırım14,64-0,61164,58
Bim Mağazalar66,501,29-6,73
Biotrend Çevre ve Enerji21,101,74

Birko Mensucat1,01-0,98-9,01
Birleşim Mühendislik10,27-0,39

Birlik Mensucat2,03-0,49-41,33
Bizim Mağazaları12,942,05-13,58
BMS Çelik Hasır7,90-1,13

Boğaziçi Beton Sanayi4,40-1,79

Borusan Mannesmann25,020,48-10,00
Borusan Yat. Paz.362,801,09-20,14
Bosch Fren Sistemleri836,80-1,59-31,95
Bossa27,06-3,0851,60
Brisa22,54-0,7016,41
Burçelik20,90-1,88-0,57
Burçelik Vana20,56-0,48-58,60
Bursa Çimento4,09-0,97-17,83
Carrefoursa39,260,62-45,32
Casa Emtia Petrol113,600,097,17
Ceo Event Medya9,275,8244,17
Coca Cola İçecek91,500,2244,08
Cosmos Yat. Holding11,022,9936,72
Credıtwest Faktorıng4,630,00-21,12
Çan2 Termik11,65-3,24

Çelebi194,70-1,226,67
Çelik Halat6,41-2,14-29,54
Çemaş Döküm1,16-1,69-31,87
Çemtaş14,39-0,69-8,41
Çimbeton205,00-1,06-30,86
Çimentaş26,24-4,02-27,43
Çimsa28,380,1459,44
Çuhadaroğlu Metal9,40-4,7623,57
Dagi Giyim2,65-2,21-22,20
Dagi Yatırım Holding11,29-1,48-12,48
Dardanel2,58-1,90-51,55
Datagate Bilgisayar12,65-0,71-21,48
Demısaş Döküm9,042,7339,60
Denge Holding1,45-2,03-52,26
Deniz GMYO1,700,00-7,71
Derimod8,50-2,07-12,73
Derlüks Yatırım Holding4,77-1,24-45,92
Desa Deri8,05-1,59-17,35
Despec Bilgisayar9,00-0,99-31,09
Deva Holding24,680,732,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,90-0,911,16
Diriteks Diriliş Tekstil3,810,532,14
Ditaş Doğan17,40-1,1433,79
DO-CO944,30-2,5449,89
Doğan Burda93,009,99314,44
Doğan Holding2,75-0,36-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-2,090,47
Doğusan4,16-2,12-5,02
Doğuş GMYO9,02-1,8510,40
Doğuş Otomotiv36,947,5742,50
Döktaş Dökümcülük32,92-6,487,51
Duran Doğan Basım15,53-2,2748,05
Dyo Boya9,34-1,06-16,96
Eczacıbaşı İlaç5,98-0,33-16,97
Eczacıbaşı Yatırım37,60-0,8439,68
E-Data Teknoloji9,492,93

Edip Gayrimenkul3,72-1,0612,05
Ege Endüstri1.432,40-1,50-13,96
Ege Gübre176,900,4523,31
Ege Profil31,320,77-16,80
Ege Seramik13,31-1,5537,75
Egeplast22,00-3,51-33,93
Ekiz Kimya5,990,00-15,99
Emek Elektrik2,70-7,85-5,44
Eminiş Ambalaj18,15-0,11-50,73
Emlak Konut GMYO2,120,000,25
Enerjisa Enerji11,56-0,690,26
Enka İnşaat11,371,8861,46
Erbosan118,20-4,37191,46
Ereğli Demir Çelik19,22-2,0946,31
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,250,00

Ersu Gıda4,41-4,96-10,73
Escar Turizm Taşımacılık22,46-2,35

Escort Teknoloji4,740,64-27,85
Esenboğa Elektrik29,882,9657,05
Etiler Gıda5,07-0,5927,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,94-1,753,15
Euro Trend Yat. Ort.3,471,46-1,93
Euro Yat. Ort.3,77-2,08-15,12
Euro Yatırım Holding1,68-2,33-40,85
Europap Tezol Kağıt13,83-0,65

Fade Gıda6,77-1,4630,15
Fenerbahçe Futbol30,12-1,051,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-1,30-22,66
F-M İzmit Piston108,800,00-11,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,330,302,30
Ford Otosan201,70-1,2765,14
Formet Metal ve Cam1,23-0,81-49,86
Frigo Pak Gıda2,44-0,81-5,79
Galata Wind Enerji4,751,28

Galatasaray Sportif4,03-1,47-0,49
Garanti Bankası10,610,284,52
Garanti Faktoring12,88-2,1315,72
Garanti Yat. Ort.2,421,68-24,75
Gedik Y. Men. Değ.6,86-0,8715,76
Gediz Ambalaj17,070,0027,39
Gelecek Varlık Yönetimi13,56-0,59

Gen İlaç12,78-0,93

Gentaş3,15-3,08-30,21
Gersan Elektrik5,39-1,82-12,21
Girişim Elektrik Sanayi22,36-0,62

Global Men. Değ.5,94-0,50-1,16
Global Yat. Holding2,02-2,42-42,50
Good-Year7,86-0,38-1,36
Göltaş Çimento38,50-2,28-6,20
Gözde Girişim7,233,43-9,40
GSD Denizcilik4,465,1983,15
GSD Holding2,534,120,80
Gübre Fabrik.66,35-3,42-22,89
Güler Yat. Holding2,641,93-23,76
Halk GMYO2,75-2,48-9,78
Hatay Tekstil16,18-1,4018,66
Hedef Girişim2,66-0,755,35
Hedef Holding3,31-3,22

Hektaş8,79-1,5764,54
HUB Girişim9,48-0,42-47,91
Hürriyet Gzt.2,385,3113,33
ICBC Turkey Bank5,32-0,56-18,15
İdeal Finansal Teknolojiler39,462,49193,16
İdealist GMYO2,050,00-13,61
İhlas Ev Aletleri0,96-1,03-48,47
İhlas Gayrimenkul0,85-1,16-32,00
İhlas Gazetecilik0,84-1,18-65,90
İhlas Haber Ajansı4,28-2,95

İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar6,59-2,0841,84
Info Yatırım4,851,253,84
İntema36,32-1,30-8,97
Inveo Yatırım Holding28,40-0,7096,24
İpek Doğal Enerji13,12-1,650,31
İskenderun Demir Çelik14,54-0,4860,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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